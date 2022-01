Milan-Genoa dove vederla in TV su Italia 1 o Rai: orario e formazioni della partita di Coppa Italia Il Milan ospita il Genoa per gli ottavi della Coppa Italia. La partita è in programma oggi al San Siro, calcio d’inizio alle 21:00. La gara sarà in diretta TV su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

A cura di Vito Lamorte

Il Milan affronta il Genoa nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2021-2022. I rossoneri non vincono il trofeo da 19 anni e, nonostante negli ultimi anni il Diavolo sia andato vicino un paio di volte, la squadra di Stefano Pioli vuole provare a riportare la coppa nella sua bacheca. La partita tra i rossoneri e i rossoblu dell'ex Sheva si gioca oggi, giovedì 13 gennaio 2022 al San Siro di Milano. Calcio d'inizio alle 21:00, match trasmesso in diretta tv in chiaro su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.

Ibrahimovic & co vengono dalla vittoria in casa del Venezia mentre la squadra di Andryi Shevchenko ha perso in casa il derby ligure con lo Spezia: questa ennesima sconfitta ha aperto una nuova crisi all'interno della società rossoblù, che starebbe valutando la posizione dell'allenatore ucraino. Quella di San Siro potrebbe essere l'ultima chiamata per Sheva – assente in panchina perchè positivo, visto che si fanno già diversi nomi per sostituirlo.

Pioli valuta un leggero turnover per la formazione: il ct recupera Tomori, ormai negativo al Covid, che torna a disposizione della squadra. Non ci sarà Ibra, out per squalifica. Giroud unica punta davanti a Saelemaekers, Maldini e Rebic.

Anche Sheva opta per dei cambi nel suo tipico 3-5-2: difesa con Ostigard, Vanheusden e Vasquez. In attacco Pandev affiancato da uno tra Caicedo e Destro.

La gara si svolte in formula secca, in paso di pareggio al termine dei tempi regolamentari si andrà ai supplementari e, a seguire, ai rigori. La vincente affronterà nei quarti la chi avrà la meglio nello scontro tra Lazio e Udinese.

Partita: Milan-Genoa

Quando si gioca: giovedì 13 gennaio 2022

Dove si gioca: stadio Giuseppe Meazza, Milano

Orario: 21:00

Canale TV: Italia 1

Diretta streaming: Mediaset Infinity, SportMediaset.it

Competizione: Coppa Italia, ottavi di finale

Dove vedere Milan-Genoa in diretta TV

Dove vedere in TV Milan-Genoa? La sfida tra il Diavolo e il Grifone si potrà vedere in diretta TV su Italia 1, visto che Mediaset ha acquistato i diritti televisivi della Coppa Italia, e anche della Supercoppa Italiana, fino al 2024: le reti del Biscione trasmetteranno in diretta tutte le sfide degli ottavi, e di tutto il torneo, in chiaro.

Milan-Genoa, dove vederla in streaming

Come vedere in streaming la partita Milan-Genoa? La gara tra rossoneri e rossoblù si potrà seguire anche in diretta streaming su Mediaset Infinity, tramite motore di ricerca o app disponibile per tutti i dispositivi mobili, e sarà disponibile anche sul sito di Sportmediaset.it.

A che ora si gioca

Il calcio d'inizio del match tra la squadra di Stefano Pioli e quella di Andryi Shevchenko è fissato per le ore 21:00.

Coppa Italia, le probabili formazioni di Milan-Genoa

Stefano Pioli non dovrebbe effettuare un enorme turnover vista la situazione legata agli indisponibili: in avanti riposa Ibrahimovic, che è squalificato, e in mezzo al campo ci sarà Tonali con Krunic. Difesa confermata davanti a Mirante, con Florenzi, Kalulu, Gabbia e Theo.

Shevchenko non dovrebbe fare turnover ma punterà sui calciatori più affidabili in rosa: davanti il tandem Pandev-Destro e si vedrà in campo Hefti, promettente terzino svizzero appena arrivato dallo Young Boys, sulla fascia destra e Cambiaso sulla corsia opposta. Bani, Vanheudsen e Vasquez davanti a Sirigu con Sturaro, Badelj e Portanova in mezzo al campo.

MILAN (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Messias, Maldini, Saelemaekers; Giroud. Allenatore: Pioli.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Bani, Vanheudsen, Vasquez; Hefti, Sturaro, Badelj, Portanova, Cambiaso; Pandev, Destro. Allenatore: Shevchenko.