Milan fuori dalle Coppe, Juve e Roma sfida per la Champions. Retrocessione: risucchiate Parma e Verona La Juventus resta quarta per la zona Champions respingendo Roma e Lazio. I giallorossi escludono da qualsiasi competizione europea il Milan, maltrattato all'Olimpico. Anche Fiorentina e Bologna restano in corsa per un posto nelle Coppe. Zona retrocessione: Parma e Verona risucchiate, Empoli e Venezia si giocano tutto all'ultimo turno.

A cura di Alessio Pediglieri

Il Milan crolla all'Olimpico sotto i colpi della Roma di Ranieri che chiude davanti al proprio pubblico con una vittoria che tiene viva la sfida Champions con la Juventus che a sua volta si sbarazza dell'Udinese. Per i rossoneri di Conceiçao chiusura amara di campionato, escluso da ogni competizione europea. Nella sfida per non retrocedere, acuto dell'Empoli che batte il Monza, vittoria anche del Lecce. Verona e Parma sono state risucchiate nel vortice a 90 dal termine. Salvo invece oil Cagliari che festeggia.

Milan, addio Coppe: ka Juve difende il 4° posto da Roma e Lazio

Il Milan in dieci da quasi tutta la partita crolla all'Olimpico: 3-1 della Roma che imperversa e festeggia mentre i rossoneri si leccano le ferite e con gli altri risultati sono praticamente fuori da tutte le competizioni europee, restando inchiodati a quota 60. La Juventus resiste a Roma e Lazio e difende il quarto posto con una vittoria fondamentale contro l'Udinese. Roma quinta davanti alla Lazio. Anche Fiorentina e Bologna possono ancora sperare nella qualificazione

Zona Salvezza: festa Cagliari, Verona e Parma di nuovo coinvolte nel baratro

Il Cagliari fa suo lo spareggio contro il Venezia, salvandosi con una giornata d'anticipo e blindando una salvezza che i sardi si sono guadagnati con un primo tempo sublime, finalizzando con Mina e Piccoli per poi chiudere col tris nella ripresa di Deiola. Lagunari appesi ad un filo e speranze per restare in Serie A unicamente legate all'ultima giornata e sperando in un passo falso del Lecce, quartultimo insieme ad un Empoli che rialza la testa a Monza, ribaltando i brianzoli per primi in vantaggio e poi travolti dai toscani. Che nella ripresa hanno gettato il cuore oltre il classico ostacolo, tenendo viva l'ultima fiammella.