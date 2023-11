Milan-Fiorentina dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita Milan-Fiorentina è l’anticipo delle 20:45 del sabato della 13a giornata di Serie A. La squadra di Pioli a caccia di punti importanti contro quella di Italiano che sogna l’aggancio in classifica. Diretta TV e streaming su Sky e DAZN, tutto quello che c’è da sapere sulle formazioni.

Il Milan, in piena emergenza infortuni, affronta la Fiorentina di Italiano per la 13ª giornata di Serie A: rossoneri, che hanno raccolto appena due punti in 4 partite, vogliono vincere per non perdere contatto con la vetta della classifica; i Viola invece sognano di agganciare proprio il Milan in classifica. Si gioca oggi sabato 25 novembre al San Siro: calcio d'inizio alle 20:45, diretta TV e streaming in coesclusiva su Sky e Dazn.

La squadra di Pioli è reduce dal pareggio contro il Lecce: la vittoria manca in casa rossonera dal 7 ottobre scorso contro il Genoa. Assenze importanti per i rossoneri che dovranno rinunciare a Leao per infortunio e a Giroud per squalifica: recupera Loftus-Cheek che partirà dalla panchina. Pioli convoca il giovanissimo Camarda, 15enne talento della primavera. Italiano dovrà rinunciare a Kayode: il tecnico schiera Bonaventura, Nico e Brekalo, dietro Beltran. Nei precedenti, la Fiorentina ha perso le ultime tre trasferte contro il Milan.

Dove vedere Milan-Fiorentina in diretta tv su Sky o DAZN

Dove vedere Milan-Fiorentina in TV? L'anticipo della 13a giornata di Serie A si potrà vedere su DAZN, collegandosi alla piattaforma con la propria Smart TV o sfruttando appositi dispositivi su TV tradizionali. Telecronaca della coppia Mastroianni-Gobbi. Milan-Fiorentina si potrà vedere anche su Sky, essendo uno dei tre match in co-esclusiva.

Milan-Fiorentina, dove vederla in streaming

Milan-Fiorentina si potrà vedere in streaming su smartphon, tablet e computer collegandosi all'app di DAZN, servizio riservato agli abbonati. Gli utenti Sky invece potranno sfruttare l'app Sky GO. Possibile acquistare il singolo tagliando dell'evento sulla piattaforma live on demand NOW.

Le probabili formazioni di Milan-Fiorentina

Milan in emergenza in avanti con Giroud squalificato e Leao infortunato. Potrebbe partire titolare Jovic con Pulisic e Chukwueze ai suoi fianchi. Italiano ha emergenza soprattutto sulle fasce, e in avanti potrebbe optare per Nzola con a supporto il trio formato da Gonzalez, Bonaventura e Ikoné.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Pobega, Reijnders; Chukwueze, Jovic, Pulisic.

Allenatore: Stefano Pioli

Indisponibili: Bennacer, Caldara, Sportiello, Kalulu, Pellegrino, Leao, Okafor.

Squalificati: Giroud



Fiorentina (4-2-3-1): Terraciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Beltran.

Allenatore: Vincenzo Italiano

Indisponibili: Dodò, Castrovilli, Kayode

Squalificati: Ranieri

Il Milan ha vinto 76 partite di Serie A contro la Fiorentina (44N, 46P); l’unica squadra ad avere battuto più volte i viola nel massimo campionato è la Juventus (81), mentre l’unica avversaria sconfitta più volte dai rossoneri nella competizione è la Roma (79).La Fiorentina ha perso tutte le ultime tre trasferte di Serie A disputate contro il Milan; solo contro tre squadre i viola hanno una striscia aperta di sconfitte esterne più lunga: Pro Vercelli, Roma e Venezia.