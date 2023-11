Giroud squalificato per 2 giornate: “espressioni ingiuriose” verso l’arbitro di Lecce-Milan L’attaccante francese salterà le prossime gare dopo la sosta di campionato per le nazionali: non ci sarà contro la Fiorentina e il Frosinone, tornerà a disposizione per la sfida con l’Atalanta.

L'arbitro Abisso mostra il cartellino rosso a Giroud per proteste nel finale di Lecce

Olivier Giroud è stato squalificato per due giornate dal Giudice Sportivo di Serie A dopo l'espulsione rimediata nel corso dell'ultima sfida di campionato del Milan a Lecce. La punta rossonera aveva protestato vivacemente nei confronti dell'arbitro, Abisso, che non aveva segnalato la scorrettezza del calciatore salentino, Pongracic: nel tentativo di anticiparlo in marcatura, ha toccato la palla con una mano, gesto non rilevato dal direttore di gara che ha mandato su tutte le furie il giocatore. Dopo aver preso il cartellino giallo ha continuato a lamentarsi in maniera plateale nei confronti del fischietto fino a ricevere il rosso.

Il doppio turno di stop arriva con le seguenti motivazioni: "per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Prima sanzione); per avere, al 48° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto espressioni ingiuriose al Direttore di gara".

Il fotogramma delle immagini di Dazn sull'episodio che ha mandato su tutte le furie il francese del Milan.

L'attaccante francese salterà le prossime gare dopo la sosta di campionato per le nazionali: non ci sarà contro la Fiorentina e il Frosinone, tornerà in occasione del match contro l'Atalanta. Gli è andata bene alla luce anche di quanto detto dal designatore, Rocchi, a proposito della severità da adottare nei confronti di certi atteggiamenti, in particolare quello di Giroud per le cose dette ad Abisso in quei momenti concitati.

Quanto indicato nel referto del direttore di gara ha fatto la differenza, mettendo al riparo Giroud da una sanzione più pesante tenendo conto delle recenti modifiche all'articolo 36 del regolamento Aia-Figc che fa riferimento ad "altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara" e comporta provvedimenti più severi rispetto alla versione precedente considerato l'aggravio delle sanzioni.

Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara

b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.

Per fortuna del Milan e del calciatore, quanto scritto nel rapporto di Abisso non è stato tale da richiamare un caso del genere.