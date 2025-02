Milan-Feyenoord, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni

video suggerito

Il Milan deve rimontare la sconfitta dell'andata contro il Feyenoord se vuole staccare il pass per gli ottavi della Champions League 2024-2025. La squadra di Sergio Conceiçao dovrà ribaltare la sconfitta per 1-0 subita nella partita di Rotterdam: si gioca allo stadio Giuseppe Meazza di Milano con fischio d’inizio alle ore 18:45. Diretta TV e streaming su Sky e Sky GO.

Il Diavolo, che viene dalla vittoria in casa contro il Verona, non può sbagliare come accaduto allo stadio de Kuip e dovrà fare una partita completamente diversa da quella di sette giorni fa in Olanda: la rete del brasiliano Paixao mette il Feyenoord in leggero vantaggio nella corsa alla qualificazione ma la squadra di Sergio Conceiçao ha tutto a disposizione per poter ribaltare la situazione.

In caso di vittoria del Milan per 1-0 o con gol di scarto si andrà ai supplementari, ed eventualmente ai rigori, per la perfetta parità nel doppio confronto. A San Siro è atteso il tutto esaurito e c'è grandissima attesa da parte dei tifosi rossoneri per questo incontro, visto che potrebbe regalare il derby di Milano agli ottavi di finale.

Partita: Milan-Feyenoord

Orario: 18:45

Dove: stadio Giuseppe Meazza, Milano

Quando: martedì 18 gennaio 2025

Diretta TV: Sky

Diretta Streaming: Sky GO, NOW

Competizione: Champions League 2024-2025, play-off

Milan-Feyenoord, orario e dove vederla in diretta TV: la partita non è in chiaro

Dove vedere in TV Milan-Feyenoord? La partita di Champions non si potrà vedere in TV in chiaro, ma solo in esclusiva per gli abbonati. Diretta su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport 251, con possibilità anche di vedere i momenti salienti su Diretta Gol.

Milan-Feyenoord, dove vederla in diretta streaming

Milan-Feyenoord si potrà vedere in diretta streaming anche su Sky Go, app riservata agli abbonati Sky e disponibile su dispositivi portatili e fissi. Possibile acquistare anche il singolo tagliando dell'evento su NOW, piattaforma live on-demand. Nessuna possibilità di seguire la sfida in chiaro.

Milan-Feyenoord, le probabili formazioni della partita di Champions League

Il Milan dovrebbe puntare sul 4-3-3 con il tridente Pulisic, Joao Felix e Gimenez e il ritorno in mediana di Musah con Fofana e Reijnders. Il Feyenoord non cambierà rispetto all'andata: Paixao, Ueda e Moussa davanti; Timber dovrebbe recuperare e sarà insieme al Moder e Milambo in mezzo al campo. Queste le scelte di Sergio Conceiçao e Pascal Bosschaart.

MILAN (4-3-3): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders, Musah; Pulisic, Joao Felix; Gimenez. All. Conceiçao.

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Milambo, Timber; Paixao, Ueda, Moussa. All. Bosschaart.