Milan agli ottavi di Champions League, cosa serve per qualificarsi e possibile avversaria

A cura di Fabrizio Rinelli

Il gol di Paixao ha condannato il Milan a dover ribaltare il risultato nel ritorno dei playoff di Champions League contro il Feyenoord. La rete che ha deciso la partita rimanda il discorso qualificazione alla sfida di San Siro che vedrà il Milan costretto a dover giocare per un solo e unico risultato: la vittoria. Con un successo con due gol di scarto la squadra di Conceicao volerebbe agli ottavi della competizione altrimenti c'è il rischio che si possano anche verificare i tempi supplementari o addirittura i calci di rigore.

Chiaramente i rossoneri non dovranno né pareggiare e né perdere. Servirà dunque che tutti gli effettivi dei rossoneri diano il massimo per raggiungere la vittoria. Gimenez sembra il favorito in attacco supportato da Leao che dopo essere entrato in campo contro il Verona ha cambiato la partita con l'assist per il messicano. Il successo per la squadra di Conceicao garantirebbe ai rossoneri gli ottavi e probabilmente anche il derby con l'Inter agli ottavi. Ma tutto dipenderà dal sorteggio che si terrà poi a Nyon.

Milan agli ottavi di Champions League se, cosa serve per qualificarsi

Il Milan non dovrà né pareggiare né perdere: questo condannerebbero all'eliminazione i ragazzi di Conceiçao, che per accedere al turno successivo dovranno vincere con almeno due goal di scarto visto il punteggio di 1-0 all'andata. Una vittoria di misura, infatti, porterebbe le due squadre ai tempi supplementari e poi agli eventuali calci di rigore. Le reti realizzate in trasferta non hanno più valenza.

Contro chi gioca il Milan agli ottavi di Champions League: le avversarie in tabellone

Il calendario ufficiale degli ottavi sarà reso noto ufficialmente venerdì 21 febbraio dopo il sorteggio di Nyon in programma alle ore 12. In caso di qualificazione il Milan affronterebbe una tra Arsenal e Inter. C'è dunque il forte rischio che in caso di passaggio del turno si possa verificare un altro doppio derby della Madonnina dopo quelli infuocati e già andati in scena negli anni 2003, 2005 e 2023.