Milan-Bologna è la partita che chiude la prima giornata di Serie A in attesa che il 30 settembre il quadro sia completo con i recuperi (Udinese-Spezia, Benevento-Inter, Lazio-Atalanta). A San Siro il fischio d'inizio del posticipo di oggi, lunedì 21 settembre, è alle ore 20.45: a darlo sarà l'arbitro La Penna, coadiuvato al Var dal collega, Massa. La gara verrà trasmessa in diretta tv e in streaming sui canali di Sky (Sky Sport Serie A – numero 202 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre).

Il "Meazza" non sarà a porte chiuse: dopo il via libera da parte del Governo a concedere l'ingresso allo stadio di 1000 spettatori, il club rossonero ha deciso di distribuire i biglietti oltre che a persone molto vicine alla famiglia del "diavolo" anche a un numero di medici e personale sanitario impegnato nelle strutture ospedaliere lombarde. Un segno di gratitudine e di riconoscimento nei confronti di coloro che hanno lottato (e lottano) in prima fila contro la diffusione dei contagi da coronavirus.

Le probabili formazioni di Milan-Sampdoria

Il Mila reduce dalla vittoria nel secondo turno preliminare di Europa League (battuto lo Shamrock Rovers, sarà il Bodø Glimt il prossimo avversario) andrà in campo con qualche novità rispetto a giovedì scorso. Una su tutte: l'inserimento di Ante Rebic nella formazione titolare al posto di Saelemaekers nel terzetto alle spalle di Ibra. In difesa dovrebbe esserci ancora Gabbia nell'undici iniziale, così come la coppia Bennacer-Kessié a centrocampo. Attacco imperniato sullo svedese

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Speculare anche il modulo che dovrebbe adottare Sinisa Mihajlovic nella sfida di San Siro. Toccherà a Orsolini, Soriano e Barrow supportare l'unica punta, Palacio. Per il resto, difesa a quattro (De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks). A Poli e Schouten il ruolo di lotta e di governo in mediana.