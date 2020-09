La 1a giornata di Serie A continuerà lunedì 21 settembre con il Monday Night tra il Milan e il Bologna, una sfida importante in cui si incrociano due grandi personaggi del nostro calcio: Zlatan Ibrahimovic e Sinisa Mihajlovic. Sugli spalti ci saranno anche 1000 spettatori, perché da questo fine settimana gli stadi sono, molto parzialmente riaperti. E il Milan ha deciso di invitare medici e personale sanitario di diverse strutture lombarde, lo fa in segno di gratitudine verso chi non si è fermato per un attimo in questi lunghi mesi.

Il Milan invita medici e personale sanitario a San Siro

I rossoneri hanno studiato tutto nei minimi dettagli e ha deciso che tra i 1000 spettatori, oltre ai componenti della ‘Famiglia Milan' ci saranno anche medici e personale sanitario di tante strutture mediche della Lombardia, un bel gesto con cui si riconosce ulteriormente il rispetto e l'affetto verso chi ha lottato per contrastare la diffusione del Covid-19 e ha aiutato chi era contagiato: