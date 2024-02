Milan-Atalanta dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Il Milan ospita l’Atalanta a San Siro per il posticipo della 26ª giornata di campionato: si gioca domenica 25 febbraio 2024 alle ore 20.45, diretta TV e streaming su DAZN. Le probabili formazioni di Pioli e Gasperini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Milan-Atalanta è il posticipo della 26ª giornata di campionato di Serie A 2023-2024. È una partita importantissima in ottica zona Champions League e allo stadio Meazza è previsto il pubblico delle grandi occasioni. Si gioca domenica 25 febbraio 2024 alle ore 20.45, con diretta TV e streaming su DAZN.

La squadra di Stefano Pioli viene dal passaggio agli ottavi in Europa League ma prima della partita col Rennes c'è stata la disfatta di Monza che ha fatto riaffiorare vecchi fantasmi in casa rossonera. La Dea di Gian Piero Gasperini è quarta in classifica, viene da cinque vittorie di fila (l'ultima in casa col Sassuolo) e proverà a fare il colpaccio a San Siro proprio come accaduto poche settimane fa in Coppa Italia.

Il Milan ha perso la gara di andata contro l’Atalanta per 3-2 e non perde entrambe le sfide stagionali contro la Dea in Serie A dal 2007/2008, quando sulle due panchine c’erano rispettivamente Carlo Ancelotti e Luigi Delneri.

Partita: Milan-Atalanta

Orario: 20.45

Quando: domenica 25 febbraio 2024

Dove: stadio Giuseppe Meazza, Milano

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: 26ª giornata, Serie A 2023-2024

Dove vedere Milan-Atalanta in diretta TV

Milan-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Per tutti gli abbonati sarà possibile assistere all'evento direttamente dal proprio divano collegandosi all'app scaricabile su smart tv e accadere alla finestra dedicata alla sfida dello stadio Meazza La telecronaca del match è affidata a Ricky Buscaglia e il commento tecnico a Marco Parolo.

Milan-Atalanta dove vederla in streaming

La sfida tra Milan e Atalanta sarà inoltre disponibile anche in diretta streaming sempre sull'app di DAZN disponibile anche per dispositivi mobili come smartphone e tablet o attraverso il collegamento al sito tramite pc accedendo con le proprie credenziali.

Serie A, le probabili formazioni di Milan-Atalanta

Pioli dovrebbe puntare sul solito trio offensivo con Loftus-Cheek sulla trequarti. In mezzo alla difesa Thiaw e Gabbia con Florenzi e Theo laterali.

Gasperini punta sulla voglia di stupire dell'ex De Ketelaere con Koopmeiners e Miranchuk nel terzetto offensivo. In mediana de Roon e Ederson, con Holm e Ruggeri a coprire tutta la fascia.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, De Ketelaere. Allenatore: Gasperini.