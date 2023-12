Mesut Ozil fulmina Leonardo di Caprio con una risposta micidiale: l’attore non sa cosa sia l’Arsenal Mesut Ozil ha dimostrato ancora una volta il suo incondizionato amore verso il suo ex club di cui vestì la magia per 10 stagioni. Rispondendo a distanza a Leonardo Di Caprio che non ha saputo rispondere ad una delle domande più semplici: “Cos’è l’Arsenal?”

L'amore per l'Arsenal non ha confini per Mesut Ozil anche dopo aver lasciato i Gunners con un epilogo tutt'altro che felice. L'ex campione tedesco che si è ritirato meno di un anno fa dal calcio giocato non è rimasto indifferente ad una risposta di Leonardo di Caprio davanti ad una semplice domanda: "Che cos'è l'Arsenal?". E la risposta di Ozil è stata una stilettata pungente e dissacrante nei confronti di una delle stelle più famose di Hollywood.

La storia di Mesut Ozil e l'Arsenal è stata circondata sempre da un rapporto di fortissima bipolarità, fatta di amore e odio, di esultanze e pagine storiche e polemiche infinite. Quando il tedesco arrivò nel 2013 dal Real Madrid tutti a Londra erano consapevoli di avere in mano un talento cristallino, dove fino al 2021 contribuì a conquistare 4 Coppe d'Inghilterra e altrettante Community Shield. Poi, pian piano l'inesorabile declino, finendo ai margini sotto la gestione Arteta, con uno stipendio da quasi 20 milioni l'anno e un rinnovo nel 2018 che suscitò non poche polemiche tra i tifosi.

Mesut Ozil con la maglia dell'Arsenal che vestì tra il 2013 e il 2021

Un personaggio altamente divisivo che ammaliava col talento ma che infastidiva per atteggiamenti e dichiarazioni a tratti scomode e inopportune. Due elementi che sembrano aver accompagnato Ozil anche nella sua vita "post calcio" che ha salutato lo scorso marzo 2023 dopo aver concluso la propria carriera in Turchia con la maglia dell'Istanbul Başakşehir. Ma l'amore e l'affetto per i Gunners e il loro mondo non è mai stato scalfitto dalle circostanze e l'ultima grande dimostrazione è arrivata a ridosso di una dichiarazione a dir poco maldestra da parte di Leonardo Di Caprio, una delle più celebri star hollywoodiane.

Appassionato di arte, apicoltura e sport, l'attore e premio Oscar ha risposto ad alcune domande sull'argomento, mostrando interesse soprattutto per lo sci e per il basket. Ma quando è arrivata la domanda sul calcio, in particolar modo citando l'Arsenal la 49enne stella del cinema ha dimostrato di non aver alcuna conoscenza a riguardo, fallendo la risposta su una delle domande più banali.

A quanto pare, gli interessi sportivi non si estendono al calcio e tanto meno ad una delle società più importanti e storiche d'Inghilterra, anche se più di una volta, lo stesso Di Caprio è stato visto in tribuna a seguire le partite di "soccer" della Major League americana. Così, quando su X è apparsa la notizia in cui Leonardo di Caprio si domandava "cos'è l'Arsenal?", Ozil non ha resistito e ha pubblicato prontamente una risposta che è diventata subito dopo altrettanto virale.

Ozil ha ripreso la citazione di DiCaprio e si è rivolto ai suoi follower sui social per rivolgere una brutale frecciata alla star di Hollywood: "L'Arsenal Football Club ha più di 25 anni… quindi perché dovrebbe saperlo?". Il riferimento, nemmeno tanto celato, dell'ex calciatore si riferisce ad una leggenda, più o meno confermata tra realtà e gossip, per cui Di Caprio si farebbe accompagnare da donne non più grandi di 25 anni. Una feroce risposta intrisa di sarcasmo e fastidio che ha esaltato e riscaldato i tifosi dei gunners che hanno rivisto in quelle parole il ‘vero' Ozil che tanto li fece impazzire in campo.