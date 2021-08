“Messi via del Barcellona per colpa tua”: su Griezmann l’accanimento dei tifosi Un gruppo di tifosi del Barcellona si è presentato al centro d’allenamento Joan Gamper venerdì mattina dopo la notizia del mancato rinnovo del contratto di Lionel Messi al club catalano e ha preso di mira Antoine Griezmann al suo arrivo. Fischi e urla per l’attaccante francese: “Messi se n’è andato per colpa tua”.

A cura di Vito Lamorte

Il mondo Barcellona è ancora sconvolto per la notizia dell'addio di Lionel Messi al club Culè. Giovedì pomeriggio è arrivato l'annuncio che nessuno avrebbe mai pensato dopo le notizie circolate negli ultimi giorni e ora la Pulce è sempre più vicina al PSG: Messi non farà più parte della rosa catalana a causa di ostacoli finanziari e strutturali che il club non è riuscito a mettere a posto secondo le tempistiche disposte dalla Liga e così si è arrivati alla rottura, nemmeno troppo tranquilla.

Prima dell'allenamento di ieri molti tifosi del Barça si sono ritrovati davanti al Ciutat Esportiva Joan Gamper e l'uomo che è stato preso di mira da questi gruppetti di supporter catalani è stato Antoine Griezmann. L'attaccante francese è arrivato con la sua macchina al centro sportivo e i fan presenti lo hanno incolpato per il mancato rinnovo del contratto di Leo Messi col Barcellona: "Messi se n'è andato per colpa tua".

La cessione de Le Petit Diable era un tema decisivo per poter rientrare nei parametri della Liga e dare ossigeno alle casse del club per lavorare al nuovo contratto della Pulce: Griezmann è stato accostato spesso all'Atlético Madrid nelle scorse settimane ma la pista si è raffreddata con il passare dei giorni e lo stesso Laporta ha detto se non fosse arrivata nessuna grande offerta non sarebbe partito. Secondo fonti interne pare che i rapporti tra i due giocatori non fossero mai stati idilliaci e la situazione sia molto peggiorata negli ultimi mesi della scorsa stagione.

Adesso il calciatore francese diventa il punto di riferimento offensivo della squadra di Koeman insieme a Sergio Aguero e le responsabilità saranno ancora più grandi sulle sue spalle. Inevitabilmente ci saranno dei paragoni fin da subito con il partente Messi e non sarà semplice per il campione del mondo cercare di rimpiazzare la Pulce nel cuore dei tifosi del Barça.