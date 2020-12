Lo aspettava da qualche settimana il gol numero 643 Leo Messi. Lo ha realizzato in Barcellona-Valencia ed ha reso storica questa partita. Perché facendo gol di testa al portiere Jaume ha eguagliato il record di Pelé, che fino a oggi era il giocatore con il maggior numero gol siglati con la stessa squadra. Ora Leo e Pelé sono in parità, facile prevedere che presto arriverà il sorpasso dell'argentino.

Messi sbaglia un rigore e poi fa gol

Anche contro il Valencia il Barcellona ha palesato le sue difficoltà. I ‘Pipistrelli' che quest'anno non disputano nemmeno le coppe europee passano in vantaggio e lo difendono, ci riescono fino al termine del primo tempo quando Griezmann si procura un calcio di rigore, in verità alquanto dubbio. Dal dischetto si presenta Messi che però non riesce a trasformarlo. Il portiere Jaume respinge, l'argentino però segue il pallone e allungandosi con un colpo di testa insacca e pareggia. Un gol pesante perché rimette in parità la partita ma anche perché è il 643° della sua carriera con il Barcellona, e questo nel calcio non è un numero qualunque.

Messi 643 gol con il Barcellona, Pelé li aveva realizzato con il Santos

Numeri mostruosi per Leo Messi che nell'arco di quindici anni e mezzo è stato capace di realizzare 643 reti con il Barcellona, il primo nel maggio del 2005. Annate ricche di trionfi, un 2012 come anno solare impressionante segnò più di 80 reti. E l'argentino, oltre a superare, può portare questo primato a vette ineguagliabili. Perché Messi ha 33 anni e potenzialmente può arrivare pure a quota 700 gol. Bisogna capire solo, e non una cosa da poco, se continuerà a giocare con la maglia del Barcellona anche in futuro, che è tutto da scrivere. Il Paris Saint Germain e il Manchester City, oltre che il Barcellona, aspettano la decisione di Leo, che intanto è a quota 643 come Pelé, che li segnò tutti con il Santos.