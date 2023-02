Messi fa tremare il PSG, il rinnovo si allontana: il padre vola a Barcellona, non era previsto Il primo incontro tra l’entourage di Messi e il PSG per il rinnovo non ha dato i frutti sperati: la situazione è bloccata e il viaggio a sorpresa del padre a Barcellona ha alimentato le solite voci sul ritorno in Spagna.

A cura di Vito Lamorte

Il rinnovo di Lionel Messi con il Paris Saint-Germain non è così scontato come si pensava. Nel mese di gennaio, subito dopo il suo rientro dal trionfo mondiale, la situazione sembrava ben incanalata per il prolungamento di almeno un altro anno ma nelle ultime ore la vicenda sembra un po' più complessa.

In base a quanto riportato dal quotidiano sportivo francese L'Equipe, nella giornata di mercoledì ci sarebbe stato un incontro tra il padre della Pulce, Jorge Messi, ed il presidente del club parigini Nasser Al-Khelaifi ma non sarebbero stati fatto passi in avanti verso la firma.

Dall'Argentina sono convinti che il fuoriclasse argentino starebbe ancora temporeggiando in merito al prolungamento con il club transalpino per capire le vere intenzioni dell'Inter Miami. La franchigia di David Beckham sarebbe pronta a fare follie per portare il sette volte Pallone d'Oro nella Major League Soccer e lo stesso calciatore starebbe pensando seriamente a questa eventualità sia per una prospettiva sua che per la famiglia.

Un secondo summit è previsto nei prossimi giorni ma, intanto, la situazione è bloccata: nessun passo avanti per un contratto che scadrà il prossimo giugno.

Intanto Jorge Messi è volato a Barcellona e questo viaggio, che non era previsto nell'agenda del padre/agente, sta facendo discutere e alimentando le indiscrezioni più disparate sul futuro della Pulce. Messi senior è sbarcato nella città catalana dopo aver incontrato i dirigenti del PSG e il motivo del suo viaggio in Spagna è un mistero, almeno secondo quanto riportato dai media francesi.

In tanti stanno pensando e sognando il ritorno di Messi al Barcellona per chiudere la sua carriera europea ma, per il momento, si tratta solo di fantasia. Inoltre, le dichiarazioni del fratello di Messi, Matias, non sono esattamente un buon biglietto da visita per chi vuole tentare un riavvicinamento: "Ho un ritaglio di giornale che dice: ‘Messi dovrebbe tornare al Barcellona'. Ho sottotitolato: ‘ah ah ah non torneremo a Barcellona e se torniamo faremo una bella pulizia'. Per me il Barcellona ha iniziato ad essere conosciuto per Messi, prima era il Real Madrid il club più conosciuto. Chi va a Barcellona ed entra nel museo del Barcellona vede che il museo del Barcellona è Messi".

Attraverso il suo portavoce, Lionel Messi ha voluto prendere le distanze da quelle parole rilasciando le seguenti dichiarazioni a Sport: "L'opinione di Matias è personale e non deve coincidere obbligatoriamente con quella di Leo o di altri famigliari e persone vicine a Leo".

Qualche settimana fa Joan Laporta, numero uno del club blaugrana, aveva ripercorso le tappe del mancato rinnovo della Pulce, spiegando le ragioni che hanno portato a perdere Messi a parametro zero: “Dovevo mettere gli interessi del Barcellona davanti al miglior giocatore della storia del calcio. Non sono riuscito a trattenere Messi per la difficile situazione economica che stava attraverso il club, ma adesso Leo è un giocatore del Psg e non voglio parlarne. Leo sarà sempre parte della nostra storia; certo avrei voluto che fosse finita diversamente".

La situazione intorno a Leo Messi è sempre difficile da decifrare e spesso si finisce per percorrere strade che non portano da nessuna parte. L'unica cosa certa in questo momento è che il rinnovo con il PSG non è per niente scontato, il resto si vedrà.