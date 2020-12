Leo Messi ha trascorso un'estate a dir poco burrascosa. Il suo addio al Barcellona sembrava ormai imminente e probabilmente avverrà al termine dell'attuale stagione. Non è andato in porto solo per qualche cavillo burocratico di contratto che ha negato alla ‘Pulce' di terminare la sua avventura in Catalogna. Troppo grande la delusione in Liga, il cambio radicale del Barcellona e quell'umiliazione nell'ultima Champions con la batosta subita dal Bayern Monaco. Sembra passato un secolo da quei giorni che hanno infiammato i blaugrana e tutti i suoi tifosi.

Eppure oggi Messi sta giocando senza problemi con la squadra di Koeman da gran professionista, senza batter ciglio. Ma le sensazioni e le emozioni di quei giorni sono rimasti dei segni indelebili. In un'intervista all'emittente televisiva spagnola laSexta, che andrà in onda integralmente domani, e di cui i giornali spagnoli hanno pubblicato un altro stralcio, il campione argentino ha rivelato alcuni tratti della sua vita che vorrebbe cambiare. "A volte mi piacerebbe vivere nell'anonimato". Il campione argentino ha però usato parole davvero importanti per Guardiola indicandolo come uno dei tecnici più preparati. "Pep e Luis Enrique sono stati i migliori allenatori avuti in carriera".

Messi e il suo desiderio di una vita normale

Una vita normale, lontano dai riflettori e dalla fama, come qualunque altro cittadino. È questo il desiderio a sorpresa rivelato da Leo Messi nel corso dell'intervista. "A volte desidererei l'anonimato – ha detto – vorrei essere uno sconosciuto". Il campione argentino ha evidenziato questa mancanza di una vita semplice: "Vorrei godermi il fatto di andare tranquillamente ad un mercatino, al cinema o al ristornate".

Nell'anticipazione emersa in queste ore sulla sua intervista che andrà in onda integralmente domani e trasmessa dall'emittente spagnola, Leo Messi ha anche parlato del periodo relativo alla scorsa estate quando avrebbe voluto lasciare il Barcellona: "Sono stato male per ciò che è accaduto in estate – ha detto – Ora però sto bene e ho voglia di farmi valere giocando".

Il campione argentino ha però parlato anche di alcuni allenatori che avuto nel corso della sua carriera e non ha di certo evitato di fare nomi: "Guardiola ha qualcosa di speciale perché ti fa vedere le cose in un certo modo e sapeva esattamente come sarebbe andata la partita come bisognava vincerla". Ma non solo, la ‘Pulce' ha usato parole importanti anche per un altro tecnico: "Ho trascorso molto tempo con Guardiola e Luis Enrique, i due migliori allenatori che abbia avuto. Mi hanno fatto crescere moltissimo sia tecnicamente che tatticamente".