Messi è una furia con l’arbitro, Suarez lo trattiene per evitargli la squalifica: MLS apre un’indagine

La sconfitta per 3-0 dell'Inter Miami CF contro il Los Angeles FC nella gara inaugurale di Major League Soccer ha acceso i riflettori sulla reazione furiosa di Lionel Messi al termine del match. Il fuoriclasse argentino ha lasciato il campo visibilmente contrariato per alcune decisioni prese dall'arbitro in campo, alimentando voci su un presunto tentativo di raggiungere lo spogliatoio dei direttori di gara.

Le immagini diffuse sui social nelle ore successive mostravano l'ex Barcellona e PSG dirigersi verso l’area riservata ai direttori di gara, mentre il compagno Luis Suárez lo tratteneva per riportarlo indietro. La scena ha spinto la lega ad avviare un'indagine per capire cosa è successo dopo il fischio finale della gara.

A fare chiarezza è stata la giornalista del Miami Herald, Michelle Kaufman, riportando la versione ufficiale della lega: "La MLS ha visto un video di Messi che seguiva gli arbitri dopo la partita e ha indagato. Chris Rivett, direttore delle comunicazioni della Professional Referees Organization, ha confermato che Messi non è entrato nello spogliatoio degli arbitri. ‘Dopo aver parlato con gli arbitri, possiamo confermare che non è entrato nella struttura', ha dichiarato Rivett".

Messi furioso con l'arbitro dopo la sconfitta: la MLS indaga

Il malinteso sarebbe nato dal fatto che Messi è stato ripreso mentre varcava un cancello del Los Angeles Memorial Coliseum. Tuttavia, come precisato dalla stessa Kaufman, "Messi non è entrato in alcuna area non autorizzata. Il cancello da cui è entrato non è lo spogliatoio degli arbitri né una zona riservata. Messi non è mai entrato nello spogliatoio degli arbitri, che si trovava in cima a una rampa di scale ed era dotato di cancelli e segnaletica che ne limitavano l'accesso".

Nelle ore successive è stato pubblicato un altro video in cui c'è Messi che si lamenta della condotta dell'arbitro prima della situazione sotto indagine. L'argentino si era rivolto così nei confronti del direttore di gara: "Avete tutta la nostra fiducia ma continuate a fare fesserie… dovete imparare a rispettarmi e non è la prima volta, i tifosi possono dire fesserie, però tu non hai arbitrato bene".

Anche l’allenatore dell’Inter Miami, Javier Mascherano, ha minimizzato l'accaduto in conferenza stampa: "No, no, non ho visto niente. La verità è che la partita è finita e poi sono andato negli spogliatoi".

Nonostante la tensione del momento, nessuna violazione regolamentare è stata riscontrata ma l'atteggiamento di Messi ha destato molto scalpore e del suo nervosismo si sta molto discutendo sia negli USA che in Argentina in vista dei prossimi impegni tra Inter Miami e Seleccìon.