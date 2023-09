Messi da Chiellini diventa un evento unico: la lista di celebrità allo stadio per lui è pazzesca Lo stadio della Città degli Angeli accoglie un parterre d’eccezione: da Leonardo di Caprio al Principe Harry, il mondo dello spettacolo è accorso allo stadio per assistere al match contro Miami. In campo c’era anche l’ex di Juve e Nazionale che al ‘dieci’ ha fatto una richiesta particolare.

Giorgio Chiellini saluta Messi e scambia la maglia con lui a fine incontro.

Tra le fila del Los Angeles Fc c'è anche una ‘vecchia' conoscenza del calcio italiano ad accogliere Lionel Messi. È l'ex difensore della Juventus e della Nazionale, Giorgio Chiellini. Lo ha affrontato alla sua maniera, con il rispetto che si deve a un campione della portata della Pulce ma con la ‘ruvidezza' del marcatore che non fa sconti ad alcuno, nemmeno se sei il più forte al mondo. A fine gara l'ex bianconero ha scambiato la maglia col ‘dieci' e fatto sì che sua figlia scattasse una foto ricordo assieme a lui. Polvere di stelle in una serata speciale per l'evento.

Qual è stato l'impatto di Lionel Messi sulla Major League americana? Mettete un attimo da parte le immagini che, anche in occasione della partita contro Los Angeles FC, mostrano le abilità tecniche del campione del mondo argentino. Concentrate la vostra attenzione su una lista speciale circolata sui media e sui social nell'imminenza dell'incontro.

È un elenco di nomi molto particolare, raccoglie personaggi del mondo dello spettacolo mondiale e figure di rilevanza internazionale come il Principe della Casa Reala inglese, Harry, e la moglie, Meghan Markle, duchessa di Sussex e attrice americana. Ci sono anche Leonardo Di Caprio, Owen Wilson, star del mondo dello sport come LeBron James e James Harden, o ancora Edward Norton (che ha interpretato l'Incredibile Hulk nella pellicola con Liv Tyler), Toby McGuire (l'Uomo Ragno), la cantante (e attrice) statunitense, Selena Gomez, Gerard Butler (il Leonida dei Trecento).

La giocata di Messi che provoca lo stupore della cantante e attrice, Selena Gomez.

Erano tutti lì, nello stadio della Città degli Angeli, per assistere alla partita contro l'Inter Miami è in fermento mentre Lionel Messi dell'Inter Miami. "Ho visto Michael Jordan una volta ed è più o meno la stessa cosa", le parole entusiaste di Owen Wilson tifoso di Los Angeles: spiega così la portata dell'evento menzionando l'ex icona del basket. Will Ferrell, co-proprietario della franchigia californiana, aggiunge un'altra riflessione nell'intervista a Apple Tv: "Non c'è davvero niente di simile. Alcune persone mi hanno contattato addrittura a maggio… È fantastico per la Mls, è fantastico per Los Angeles per l'intera lega, è fantastico!".

Fu vera gloria e, più ancora, fu vero entusiasmo? Un'immagine che mostra la reazione di Selena Gomez alla giocata della Pulce dice tutto e conferma come l'avvento del ‘dieci' sudamericano abbia avuto il riflesso tanto atteso sia in termini sportivi sia spettacolari.

Il contesto è l'azione che vede Messi scambiare palla con Diego Gomez e poi battere a rete trovando la destrezza del portiere avversario, McCarthy, che gli impedisce di raddoppiare (Miami era andata in vantaggio con Facundo Farias).

L'attrice e cantante, che ha pubblicato il suo nuovo singolo Single Soon la scorsa settimana, è apparsa scioccata durante la trasmissione su Apple TV. Gomez non poteva credere a quello che vedeva, occhi e bocca spalancata tracciavano la meraviglia della sua reazione. Poco dopo sarebbe stata accontentata: Messi non segnerà ma servirà un assist al bacio al compagno di squadra, Jordi Alba, mettendolo in condizione di far gol con assoluta semplicità.