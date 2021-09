Messi arma a doppio taglio del Psg: “Obbligati a vincere la Champions, altrimenti mai più” Il Psg ha alzato ulteriormente l’asticella con l’ingaggio di Leo Messi. Con l’argentino, la formazione di Pochettino, diventa una delle principali favorite per la vittoria della Champions. La favorita secondo una grande gloria argentina come Riquelme che è molto fiducioso, sulle potenzialità dei Bleus. Ora o mai più per loro.

A cura di Marco Beltrami

L'affare Messi è stato senza dubbio il colpo di mercato dell'anno. Una squadra già zeppa di campioni, ha portato alla propria corte anche uno degli altri calciatori più forti del mondo che potrà formare un tridente eccezionale con Neymar e Mbappé, rimasto alla corte dei bleus nonostante il pressing del Real. L'ultima eccezionale operazione del Paris Saint-Germain alza ulteriormente l'asticella della formazione di Pochettino che ora non ha più alibi: sono loro gli assoluti favoriti in Champions. Una grande gloria del calcio internazionale, che conosce bene Leo Messi, come Riquelme sull'argomento non ha dubbi.

Ai microfoni di ESPN Juan Roman Riquelme ha parlato del trasferimento di Messi al Psg. L'ex centrocampista argentino che ha vestito la maglia blaugrana dal 2002 al 2003 è un grande estimatore del suo più giovane connazionale. Riquelme che attualmente è il vicepresidente del Boca Juniors ha esaltato la Pulce: "Messi è il migliore perché gli piace giocare a pallone". Il suo arrivo sotto la Tour Eiffel però per certi versi rappresenta un'arma a doppio taglio per la nuova squadra.

I francesi sono i principali favoriti per la conquista della Champions a detta di Riquelme che ha sentenziato: "Se il PSG non vince la Champions League ora con Messi, non la vincerà più". Se poi si pensa che sono arrivati anche Hakimi, Donnarumma, Wijnaldum e Sergio Ramos, allora è difficile non pensare al Psg come ad una delle migliori compagini stagioni. Per questo Riquelme ha grande fiducia in Messi e compagni: "Sono sicuro che Messi vincerà la Champions League con il Parigi e si ritirerà con il Barcellona". Un finale di carriera assolutamente sorprendente per Riquelme quello di Messi, che se trionferà con il Psg potrebbe tornare a "casa".