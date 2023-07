Messi al supermercato con la famiglia negli Stati Uniti: sta provando ad avere una vita normale Lionel Messi è stato immortalato in un video in cui fa normalmente la spesa al supermercato negli Stati Uniti. Nella sua nuova esperienza in MLS vorrebbe avere anche una vita normale.

A cura di Fabrizio Rinelli

Una nuova vita. È anche questo l'obiettivo di Lionel Messi in questa suona nuova avventura nell'Inter Miami del presidente David Beckham. L'argentino sarà presentato domani in uno spettacolo show davanti a migliaia e migliaia di persone al pari dell'amico e compagno di squadra Sergio Busquets. In questo modo prenderà ufficialmente il via questa sua nuova esperienza in MLS negli Stati Uniti. Qui dove Messi vuole anche trovare una certa serenità con la propria famiglia lontano dalla folla, dai riflettori e dagli eccessivi stati di euforia di alcuni tifosi che per tanto, troppo tempo, gli hanno negato di poter vivere una vita normale.

Cosa che ha voluto evidentemente sperimentare recandosi a fare la spesa al Publix, la più grande catena di supermercati della Florida. Qui l'ex Barcellona e PSG, campione del mondo con l'Argentina, è stato immortalato in un video mentre indisturbato e finalmente sereno senza nessuno attorno che gli chiedesse una foto o un autografo, sceglieva la spesa con sua moglie: Antonella Roccuzzo, e i suoi figli. Tra gli scaffali, da un reparto all'altro, Messi ha potuto finalmente vivere momenti di una famiglia normale fino alla cassa quando qualcuno l'ha poi inevitabilmente riconosciuto.

L'argentino ha consigliato ai suoi figli quali cereali prendere a colazione, se optare per una bagnoschiuma o un altro, e girare per il supermercato alla ricerca dell'ispirazione giusta. Scene di vita quotidiana a cui tutti i calciatori avrebbero comunque diritto. Negli Stati Uniti evidentemente Beckham ha fatto capire a Messi che questo potrebbe essergli consentito, salvo qualche intoppo sporadico. E infatti alla casa del supermercato Messi è stato fermato prima da un'anziana donna e poi da altre persone che gli hanno chiesto inevitabilmente un selfie. Il giocatore si è prestato senza problemi anche perché il tutto è avvenuto senza isterismi e scene di follia ma in maniera composta e tranquilla.

Leggi anche Lottatore di MMA si salva la vita poco prima del match: scopre di avere la rara sindrome di Moyamoya

Nonostante questo il giocatore però è stato comunque costretto ad andare via. Messi ha capito che forse l'attenzione stava ritornando su di sé e per evitare qualsiasi tipo di pericolo, anche in virtù del fatto che fosse in compagnia dei suoi figli, ha deciso di lasciare la carta di credito a sua moglie facendosi lasciare le chiavi dell'auto per recarsi nel parcheggio del supermercato. Alle sue spalle proprio i figli che l'hanno seguito in maniera composta in attesa che Antonella Roccuzzo rientrasse per fare poi rientro a casa.

Messi ha voluto così testare questa situazione di vita quotidiana avendo comunque ottimi riscontri. Dopo aver vinto tutto ciò che c'era da vincere nella sua straordinaria carriera da giocatore, l'argentino ora è alla ricerca di una situazione tranquilla in attesa poi di chiudere definitivamente col calcio giocato. L'Inter Miami potrebbe comunque essere una destinazione transitoria in attesa di capire se tramiti gli americani potrà avere poi la possibilità di fare ritorno al Barcellona e chiudere la carriera nel club che l'ha lanciato nel calcio che conta. Negli Stati Uniti nel frattempo Messi percepirà qualcosa come 50-60 milioni di euro a stagione fino a fine 2025, con opzione fino al 2026.