Messi al PSG non è ancora fatta: i tifosi lo aspettano all’aeroporto ma lui è a casa a Barcellona I tifosi del PSG dalle prime ore di questa mattina sono assiepati davanti all’aeroporto Le Bourget di Parigi e alla sede del club francese in attesa dell’arrivo in città di Leo Messi il cui ingaggio è stato dato per certo. Il sei volte Pallone d’Oro è stato però immortalato in un video che lo ritrae ancora nella sua casa di Barcellona e difficilmente oggi viaggerà verso Parigi dato che l’accordo totale con la società transalpina non è ancora stato trovato.

A cura di Michele Mazzeo

I tifosi del PSG sono in estasi per il probabile arrivo di Lionel Messi nella loro squadra, tant'è che già dalle prime ore di questa mattina attendono l'approdo a Parigi del sei volte Pallone d'Oro che dopo 21 anni ha visto interrompersi il suo rapporto con il Barcellona. La folla composta da tantissimi supporter del club parigino e da molti operatori dei media transalpini è infatti assiepata da diverse ore all'uscita dell'aeroporto Le Bourget così come davanti alla sede della società francese ma rimarrà delusa. Appare al quanto improbabile difatti che Leo Messi già oggi possa raggiungere Parigi dato che nel pomeriggio è stato immortalato nella sua casa di Barcellona in costume insieme alla moglie Antonella Roccuzzo e ad altri amici.

Il giorno dopo dopo il suo commosso addio al Barcellona dunque, per ora, Leo Messi è ancora nella sua casa di Castelldefels nel capoluogo catalano. Nonostante l'attesa a Parigi sia enorme, dato che il suo passaggio al Paris Saint-Germain è dato per scontato anche all'interno dello stesso club francese, non c'è stato ancora un totale accordo con il giocatore che è dunque rimasto a Barcellona per valutare tutti i dettagli dell'offerta presentata ufficialmente soltanto ieri dal PSG.

Per quanto il club parigino sembra essere nettamente in pole position per accaparrarsi il fuoriclasse argentino, ancora l'operazione non è conclusa. La famiglia Messi infatti sta ancora analizzando e rivedendo le condizioni della proposta avanzata dal PSG perché ci sono aspetti sui quali c'è ancora qualche disaccordo da risolvere: l'ingaggio, ma soprattutto quel che riguarda i diritti d'immagine con Leo Messi che vorrebbe tenerli per sé come avveniva a Barcellona. Inoltre c'è un altro dettaglio non di poco conto di cui bisogna ancora discutere: l'argentino è testimonial Adidas mentre il fornitore di abbigliamento sportivo per il PSG è la Nike.

Messi dunque non viaggerà verso Parigi finché suo padre e i suoi legali non troveranno l'accordo totale sul contratto con il PSG. Al momento, come dimostra il video che lo immortala in assoluto relax nella sua casa di Barcellona, non è previsto l'imminente arrivo dell'argentino nella capitale francese anche se non è escluso che l'accordo possa arrivare più velocemente del previsto. Per oggi però è ormai quasi certo che i tifosi assiepati da questa mattina all'aeroporto Le Bourget torneranno a casa senza vedere Lionel Messi.