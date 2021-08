“Messi al PSG me lo fa diventare duro”: l’allenatore del Brest spiega bene il concetto La Ligue 1 si lustra gli occhi chiedendosi se sia tutto vero. Leo Messi sta per essere annunciato dal PSG dopo l’addio al Barcellona e l’entusiasmo che si respira in Francia è spiegato bene dalle parole del tecnico del Brest, Michel Der Zakarian: “Non sarò molto educato, ma me lo fa diventare duro…”.

A cura di Paolo Fiorenza

L'ormai sicuro arrivo di Leo Messi al PSG dopo l'addio shock al Barcellona ha ovviamente creato un entusiasmo senza precedenti in Francia. Il club di proprietà del fondo sovrano del Qatar potrà allineare un attacco mai visto sulla faccia della terra: Neymar, Mbappé ed appunto Messi, con Di Maria, Icardi, Draxler e Sarabia pronti a dare una mano dalla panchina. Diciamo che si è visto di peggio.

Il confermato Mauricio Pochettino ha ora una pressione mostruosa sulle sue spalle: qualsiasi risultato inferiore alla vittoria in Champions League sarà considerato un fallimento. Quanto alla Ligue 1, l'opzione di non vincerla per dispersione non è neanche contemplata, anche se appena qualche settimana fa il Lille ha dimostrato che i campionati non si vincono sulla carta, ma i punti vanno fatti sul campo. Intanto i parigini hanno cominciato bene sabato sera, prendendosi i tre punti all'esordio in campionato in casa del Troyes grazie alle reti di Hakimi e Icardi.

L'effetto Messi è tale da travolgere l'intera Ligue 1, come spiegano bene le parole di un collega di Pochettino, Michel Der Zakarian, che col suo Brest nella prima giornata si è preso un bel punto fuori casa contro il Lione. Il 58enne tecnico di origini armene a precisa domanda su cosa pensasse dell'arrivo del fuoriclasse argentino ha risposto: "Sarebbe straordinario. Non sarò molto educato, ma me lo fa diventare duro. È davvero un giocatore super. Dicono che abbiamo un campionato di merda, che abbiamo un sacco di cose brutte, ma se riusciamo a portare un giocatore del genere, è straordinario. Festeggeremo".

Nelle parole di Der Zakarian c'è tutto l'orgoglio di chi ha vissuto la sua intera carriera di giocatore ed allenatore in Francia e ricorda bene come il campionato transalpino fosse considerato tra quelli meno attraenti d'Europa fino a qualche tempo fa. L'arrivo di Messi sicuramente farà accendere i riflettori di tutto il mondo sulla Ligue 1 e pazienza se quando il Brest incontrerà il PSG, l'argentino potrebbe rifilargli tre pappine: Der Zakarian forse lì sarà meno eccitato…