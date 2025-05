Mertens lascia il campo commosso nell’ultima partita con il Galatasaray: ascolta la voce della moglie

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Dopo tre anni si conclude l'avventura di Dries Mertens al Galatasaray. Ha lasciato il segno anche in Turchia, dove è sbarcato dopo gli anni bellissimi trascorsi al Napoli, ed è stato amato dai tifosi al punto da rendere l'addio pieno di lacrime ed emozioni. L'ultima partita della stagione contro l'Istanbul Basaksehir è diventata una grande festa per rendergli omaggio: l'attaccante ha lasciato il campo visibilmente commosso, accompagnato dalla voce della moglie Katrin Kerkhofs che ha fatto da speaker per questo momento così toccante della sua carriera. Potrebbe essere l'ultima gara da calciatore, dato che a 38 anni si avvicina sempre di più il momento del ritiro.

La squadra turca è stata l'ultima della sua grande avventura nel mondo del calcio che lo ha portato a essere uno dei protagonisti più amati, grazie alla sua simpatia e all'attaccamento alla piazza che hanno fatto innamorare ogni tifoso. Per questo, dopo le lacrime versate per il Napoli con in braccio suo figlio Ciro, gli occhi sono diventati lucidi anche mentre lasciava il campo con il Galatasaray, sempre accompagnato dalla sua famiglia.

L'addio di Mertens al Galatasaray tra le lacrime

Impossibile non emozionarsi guardando le immagini dell'ultima partita di Mertens, probabilmente quella con la quale chiuderà la sua carriera. Al 76′ della gara contro l'Istanbul Basaksehir l'allenatore lo ha richiamato in panchina per fargli godere la standing ovation di tutto lo stadio e i tifosi non lo hanno deluso: per qualche momento si è scatenata la festa sugli spalti ma anche in campo, dove i giocatori del Galatasaray lo hanno sollevato in trionfo accompagnandolo negli ultimi passi prima della sostituzione.

Il belga ha fatto fatica a trattenere le lacrime e aveva gli occhi lucidi mentre cercava di ringraziare tutti per l'affetto. E ad annunciare la sua sostituzione al posto dello speaker c'era la voce di sua moglie Kat che gli ha dedicato qualche parola commossa per chiudere la sua ultima partita e annunciare i saluti. Poi, alla fine di tutto, la squadra ha sollevato il trofeo per la vittoria del campionato continuando la grande festa per l'addio di uno dei giocatori più amati.