McTominay spiega le difficoltà del Napoli: “Brutta situazione, va ritrovata la magia dell’anno scorso”

Scott McTominay spiega in diretta dopo Copenaghen-Napoli di Champions, tutte le difficoltà che sta vivendo la squadra di Conte: “Dobbiamo trovare quel pizzico di magia o quelle combinazioni di gioco che abbiamo fatto così bene l’anno scorso”.
A cura di Fabrizio Rinelli
Il pareggio del Napoli in casa del Copenaghen e con i danesi in 10 minuti rischia di compromettere totalmente il percorso in Champions della squadra di Antonio Conte. Servirà vincere contro il Chelsea per capire poi quale sarà il destino degli azzurri in Europa dopo il pari in Danimarca. Ma nel frattempo tecnico, giocatori e tifosi si interrogano su cosa stia succedendo a questa squadra. Gli infortuni sicuramente stanno influendo in maniera netta sulle prestazioni e inevitabilmente sui risultati. Mezza squadra fuori per Conte che però può sorridere ancora per Scott McTominay, tra i più positivi come sempre, capace di segnare anche il gol dell'iniziale vantaggio partenopeo.

Proprio il centrocampista scozzese, intervistato su Paramount+ al programma della CBS Sports ‘Golazo' ha fatto la fotografia perfetta di questo Napoli senza troppi giri di parole. A precisa domanda di Henry, l'ex United ha risposto: "Dovevamo trovare il modo di segnare il secondo e il terzo gol – spiega -. È una brutta situazione, a dire il vero. Dovevamo spingere un po' di più per cercare di chiudere la partita, soprattutto quando erano in 10 uomini. Quindi, ora abbiamo una grande partita contro il Chelsea sperando di poter fare bene".

A McTominay chiedono quale sia di preciso il problema del Napoli in questo momento. Il centrocampista non si risparmia e spiega: "Dobbiamo trovare quel qualcosa in più nel finale, quel pizzico di magia o quelle combinazioni di gioco che abbiamo fatto così bene l'anno scorso – aggiunge ancora -. E poi dobbiamo trovare la forza per aiutare Hojlund quando si mette tra le linee e quando tira con i passaggi filtranti". Chiaramente lo scozzese fa cenno anche all'infermeria del Napoli:

"Abbiamo così tanti infortuni in questo momento – prosegue -. È molto difficile con sei, sette, otto giocatori infortunati. Quindi, per quanto ci riguarda, stiamo solo cercando di spingere e continuare a lavorare il più possibile per cercare di cambiare un po' la situazione". Detto ciò McTominay sottolinea lo stesso quanto si stia trovando bene in Italia, in Serie A e con il Napoli: "Mi sto davvero divertendo. Sono felice di essere a Napoli e la gente è fantastica – conclude -. Mi hanno dato così tanto supporto e ovviamente è fantastico che la mia famiglia venga a trovarmi ogni tanto e possa andare a pranzo con loro".

