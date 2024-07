video suggerito

McGregor piazza la folle scommessa anti Inghilterra: la Spagna gli può far vincere quasi 4 milioni Conor McGregor ha deciso di puntare contro l’Inghilterra e per la finale di domenica 14 luglio tiferà Spagna. Il successo delle Furie Rosse per 3-1 potrebbe valergli fino a 3,7 milioni di euro: una vincita pazzesca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Conor McGregor ci riprova: dopo aver puntato agli Europei 60 mila euro su Cristiano Ronaldo goleador del torneo (scommessa fallita miseramente) e altro 400 mila euro su Messi e la sua Argentina campioni in Copa America (la finale si giocherà contro la Colombia nella notte tra domenica 14 e lunedì 15), il campione irlandese ha deciso di giocarsi la finale di Euro 2024 con una puntata tutta anti Inghilterra. La scommessa è da brividi: se le Furie Rosse trionferanno sui Tre Leoni con il risultato esatto di 3-1, McGregor festeggerà il proprio compleanno vincendo la cifra folle di 3,7 milioni di euro.

Per ottenere la cifra monstre plurimilionaria ovviamente McGregor ha messo in gioco molti soldi, puntando ben 100 mila euro sulla Roja. Non si accontenta però della Spagna campione d'Europa, l'ex campione MMA ha osato ulteriormente, decidendo anche il risultato esatto con cui dovrà finire la finale di domenica 14 giugno: 3-1.

La puntata di McGregor su Spagna-Inghilterra e l'eventuale vincita

Come fa McGregor a vincere la folle cifra di quasi 4 milioni di euro? Semplice. Innanzitutto puntando "forte", ovvero cifre che per molti sono impossibili. Nel caso, l'ex campione irlandese ha deciso di giocarsi la Spagna quale nuova Campione d'Europa. A inizio torneo, McGregor ha giocato la classica "antepost" (la vincente del torneo prima che lo stesso inizi), indicando la Spagna vincitrice. Ora ha rimarcato la scommessa "osando" il risultato esatto: 3-1. Davanti ad una puntata da 100 mila euro, con la quota salita 25/1, la vincita totale sarà per la pazzesca somma di 3.7 milioni di euro.

Ovviamente tutto dovrà coincidere alla perfezione, perché una eventuale vittoria delle Furie spagnole con qualsiasi altro risultato farebbe saltare la giocata. Un azzardo che il campione irlandese ha voluto condividere sui social, ricordando poi una coincidenza molto particolare: il 14 luglio non è solo la data della finale, ma anche quella del suo compleanno.

Le altre scommesse di McGregor, su Cristiano Ronaldo e Messi

Il piacere della scommessa, per Cono McGregor ultimamente è diventato un filo rosso con cui unisce diversi post. Ovviamente dietro c'è tutto un preciso battage pubblicitario per l'azienda di betting con cui ha concluso un lauto contratto di sponsorizzazione, ma comunque sono le cifre altissime a far parlare delle puntate dell'irlandese.

In principio era stato su Cristiano Ronaldo il primo tentativo di far saltare il banco: 60 mila euro su Cr7 capocannoniere del torneo continentale per una possibile vincita quasi di 1 milione. Puntualmente saltata per il pessimo Europeo del campione portoghese, finito a zero reti e un solo assist. Poi, McGregor ha puntato su un altro "goat", Leo Messi e la sua Argentina. In questo caso la posta è stata ancor più alta: 400 mila euro la puntata per un guadagno da oltre 1 milione. Indovinerà? La risposta arriverà solo lunedì 15 luglio dopo la sfida dei campioni del mondo contro la Colombia in finale di Copa America. Nel mezzo, la scommessa anti Inghilterra.