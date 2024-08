video suggerito

Mbappé vittima di un attacco hacker, posta messaggi sconvolgenti: insulti a Messi e al Tottenham Nella notte un hacker si è impossessato del profilo di Mbappé causando il panico: insulti a Messi, al Tottenham e uno scoop finto di mercato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

I tifosi che bazzicano sui social nelle ore notturne sono rimasti totalmente sconvolti dai post pubblicati da Kylian Mbappé sul suo profilo X. L'account era quello ufficiale, con tanto di verifica e badge del Real Madrid, ma i post pubblicati non erano per nulla consoni al tenore del giocatore: nel giro di pochi minuti ha sparato a zero su chiunque, partendo da Leo Messi fino ad arrivare al Tottenham preso di mira quasi per pura casualità.

È stata un'ora di delirio totale, causata da un hacker misterioso che si era impossessato del profilo dell'attaccante francese. Circa 14 milioni di followers si sono ritrovati davanti frasi criptiche su investimenti online, messaggi in sostegno alla Palestina e improbabili scoop di un trasferimento in Premier League a parametro zero, prima che la situazione rientrasse nella normalità cancellando ogni traccia.

L'attacco hacker a Mbappé

Il tutto è durato circa un'ora, prima che il francese potesse tornare in possesso del suo profilo e ristabilire l'ordine. Il fattaccio è accaduto nella notte tra il 28 e il 29 agosto ed è cominciato con un semplice post un po' sospetto, in cui Mbappé chiedeva pubblicamente chi volesse essere seguito da lui. Scambiato qualche follow con completi estranei è cominciato il delirio, concentrato tutto in pochi minuti: l'hacker ha cominciato a pubblicare strane frasi a nome del giocatore, invitando i suoi seguaci a fare investimenti online.

Poi ha cominciato a sparare a zero opinioni su qualsiasi cosa. Il primo entrato nel suo mirino è stato Leo Messi, apostrofato come "piccoletto" e messo a confronto con Cristiano Ronaldo che secondo lui sarebbe il più grande di tutti. In seguito anche il Tottenham ha subito lo stesso trattamento: in pochi minuti il finto Mbappé si è preso gioco degli Spurs e del loro digiuno da trofei prima di passare al Manchester City. Subito dopo ha lanciato anche una finta indiscrezione di mercato, in cui parlava di un trasferimento a parametro zero al Manchester United nel 2028, subito dopo la fine del contratto con il Real Madrid.

Dopo circa un'ora la situazione si è calmata: Mbappé, questa volta l'originale, è tornato in possesso del suo profilo social e ha cancellato ogni traccia dei vecchi post, anche se ovviamente gli utenti non dimenticano e hanno immediatamente pubblicato gli screen delle frasi postate nel corso della notte.