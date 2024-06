video suggerito

Mbappé torna in campo tre giorni dopo l’infortunio al naso: si allena con un cerotto speciale Nella partita d’esordio Mbappé si era procurato un terribile infortunio al naso che lo costringerà a saltare diverse partite e a indossare una maschera protettiva che non è ancora pronta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Tre giorni dopo la rottura del naso Kilyan Mbappé torna ad allenarsi: gli Europei sono cominciati malissimo per lui che nel finale della partita d'esordio contro l'Austria ha rimediato un infortunio che potrebbe fargli saltare tutto il resto della fase a gironi. Il fuoriclasse francese però non demorde e, nonostante l'incertezza dello staff medico sul suo recupero, si è presentato al campo di allenamento della sua nazionale con un vistoso cerotto a coprirgli il naso.

Le immagini dell'impatto con Danso sono terribili, con il suo naso che appare completamente deformato in seguito alla botta subita che però potrebbe non richiedere un'operazione chirurgica per potersi ristabilire. Non si sa ancora quando riceverà il via libera da parte dei medici per tornare in campo, ma nel frattempo il giocatore ha preferito allenarsi insieme ai suoi compagni alla vigilia della partita contro l'Olanda.

Mbappé torna ad allenarsi tre giorni dopo l'infortunio

Nessuno si aspettava di rivederlo in azione così presto eppure Mbappé ha deciso di continuare ad allenarsi. Si è presentato al campo mezz'ora dopo rispetto al resto della squadra e si è allenato in modo blando, facendo qualche passaggio e pochi tiri in porta: ciò che salta agli occhi di tutti è la serenità con la quale ha affrontato il primo allenamento dopo il brutto infortunio che avrebbe potuto compromettere per intero il suo Europeo.

La seduta non è durata tanto, soprattutto perché con molte probabilità il francese non potrà prendere parte alla partita contro l'Olanda per non aggravare ancora di più la sua situazione e rischiare uno stop ancora più lungo: subire un colpo in questo momento sarebbe pericoloso e potrebbe condurlo verso l'operazione chirurgica che per adesso secondo il parere dei medici non è necessaria.

Giocherà con una mascherina

All'allenamento Mbappé si è presentato soltanto con un cerotto a protezione del naso, un sistema abbastanza semplice che però non potrà essere utilizzato quando tornerà in campo per giocare. Secondo quanto riportato dal giornalista Julien Laurens, che ha seguito da vicino l'allenamento del giocatore, la maschera protettiva che dovrà indossare d'ora in poi e in fase di realizzazione e una volta pronta potrà essere indossata dopo il via libera dei medici.