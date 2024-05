video suggerito

Mbappé spiega la sua passione per il Milan, coinvolge tutta la famiglia: “Guardo ogni partita” Kylian Mbappé ha raccontato in un’intervista la sua passione per il Milan. L’attaccante francese è un grandissimo tifoso dei rossoneri: “Guardo sempre la Serie A e ogni partita del Milan”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Kylian Mbappé non ha mai nascosto la sua passione per il Milan. Iconica fu l'immagine di lui da bambino con la maglia rossonera. Una foto che fece il giro del mondo alimentando in qualche modo anche le speranze dei tifosi del Diavolo. Chissà se vedremo mai il campione francese scendere in campo a San Siro ma sicuramente il Milan potrà sempre contare su di lui come tifoso d'eccezione. Un concetto spiegato nel corso degli European Globe Soccer Awards in vista del premio di miglior giocatore, già vinto nel 2020.

Durante un'intervista a Sky Sport, la giornalista Giorgia Cenni cerca di strappare a Mbappé una sorta di promessa futura a proposito di un suo possibile approdo nella nostra Serie A. L'attaccante del PSG, in odore di trasferimento al Real Madrid in estate, non si è sbilanciato ma ha parlato però proprio del "suo" Milan: "Non sappiamo cosa possa accadere, quando ero un bambino ero un tifoso del Milan e dicevo sempre che un giorno ci avrei giocato – ha detto -. Guardo sempre la Serie A e ogni partita del Milan perché io e la mia famiglia siamo sempre stati tifosi".

Kylian Mbappé con la maglia del Milan.

Il racconto della madre di Mbappé e quell'aneddoto sul Milan

Un concetto spiegato anche dalla madre Fayza, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport a ottobre 2023: “Kylian è figlio di sportivi ma è stato immerso nel tifo del Milan fin da subito – raccontò la madre di Mbappé – Quando tornava a casa parlava solo del Milan e se perdeva, era capace di lanciare il telecomando contro la tv e dire qualche parolaccia in italiano”.

Mbappé vuole gli Europei con la Francia.

Gli Europei con la Francia il primo grande obiettivo della stagione

Insomma, una passione di famiglia che potrebbe anche fargli pensare un giorno di approdare in rossonero: "La A è un grande campionato e l’anno prossimo avranno anche più squadre di tutte in Champions, magari ne affronterò qualcuna e verrò lì" ha concluso il giocatore che ha poi parlato anche del suo presente che si chiama Francia in questo momento: "Il sogno è sempre lo stesso, vincere – ha spiegato -. Abbiamo fatto una finale mondiale due anni fa, non sarà facile perché ci sono grandi nazionali come l’Italia certamente, ma siamo affamati: ho vinto il Mondiale, la Nations e mi manca l’Europeo".

Nulla da dire sul trasferimento al Real Madrid e l'addio al PSG per cui ha speso solo parole positive: "Io penso che quando passi sette anni in un club ti godi ogni momento che hai passato con i giocatori, i tifosi – ha spiegato – Ovvio ci sono anche i gol e i trofei, ma ci sono cose più importanti come le relazioni che hai coltivato, far parte di una squadra, cose che non dimentichi nella vita. Per me è stato speciale e ringrazio per l’opportunità di essere stato al PSG".