Mbappé porta il PSG davanti all'UEFA per 55 milioni mai pagati: il club rischia l'esclusione dalle Coppe Mbappé non si arrende e per avere i 55 milioni lordi mai retribuiti dal PSG è pronto a portare il club di fronte alla commissione disciplinare dell'UEFA, assistito dalla Lega Professionisti e dalla Federcalcio francese. La società parigina rischia dure sanzioni: dal fermo del calciomercato al ritiro della licenza UEFA.

A cura di Alessio Pediglieri

Kylian Mbappé ha iniziato con soddisfazione la sua nuova vita calcistica con la maglia del Real Madrid, ma non dimentica il suo recente passato in Francia con i colori del PSG, club con cui si è separato in un burrascoso tira e molla. Che vede anche un contenzioso economico – di circa 55 milioni lordi – tra il giocatore e la società parigina che non gli avrebbe mai corrisposto parte dei premi pattuiti né gli ultimi mesi di stipendio. Motivo per il quale Mbappé ha deciso di portare il PSG davanti alla commissione Uefa, assistito dalla lega e dalla federcalcio francese: adesso il club rischia sanzioni pesanti, tra chiusure di mercato e ritiro delle licenze UEFA.

Le richieste di Mbappé, cosa rischia il PSG

Il Paris Saint-Germain rischia sanzioni pesanti se le richieste di Kylian Mbappé risulteranno giustificate. La commissione legale della LFP ha infatti il potere di vietare il proseguimento del mercato in caso di mancato pagamento nei confronti di un giocatore. Il club rischia anche che venga messa in discussione la propria licenza UEFA, concessa ai partecipanti alle competizioni europee. Una delle condizioni per la concessione di questa licenza è infatti l'assoluta assenza di morosità nei pagamenti.

Kylian Mbappé al Real Madrid: il trasferimento è stato ufficializzato a metà lughlio

La richiesta di Mbappé: 55 milioni lordi mai pagati dal PSG

A distanza di un paio di mesi dalla loro separazione, i rapporti tra Kylian Mbappé e il Paris Saint-Germain si stanno ulteriormente rovinando a causa di mancati pagamenti da parte del club mai corrisposti alla stella francese passata al Real Madrid. Secondo le informazioni riportate da diversi media transalpini, in primis Le Monde, l'attaccante del Real Madrid avrebbe contattato tramite i suoi legali la commissione della Lega calcio professionistica (LFP) e la UEFA, tramite la Federcalcio francese (FFF), per ottenere il pagamento degli emolumenti mai ricevuti che comprendono stipendi e bonus per un totale di 55 milioni di euro lordi.

La contesa tra Mbappé e il PSG: i motivi della richiesta del giocatore

La decisione di Mbappé arriva dopo mesi di richieste, finite nel vuoto: prima di passare a queste decisione formale contro il PSG, Kylian Mbappé aveva inviato una diffida al Paris Saint-Germain . Il club aveva poi affermato, a giugno, che le trattative erano in corso ma alla fine tutto è svanito nel vuoto. All'epoca si parlava di una somma di circa 100 milioni di euro che oggi si sono ridotti a circa 55 milioni di euro lordi: somma che corrisponderebbe agli ultimi tre mesi di stipendio e al "bonus etico" inserito nel contratto, oltre a parte del bonus al momento della firma.