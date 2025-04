video suggerito

Presidente turco di basket schiaffeggia un poliziotto spagnolo a bordocampo: arrestato, sporge denuncia Durante una partita di EuroLeague femminile a Saragozza tra il Çukurova Basketbol Mersin e il Brouges, il presidente del club turco, Serdar Çevirgen è stato allontanato dagli agenti. Che lo hanno arrestato per una successiva lite con un poliziotto. Portato davanti al giudice, ha pagato un'ammenda e ha denunciato a sua volta le forze dell'ordine spagnole per maltrattamenti.

A cura di Alessio Pediglieri

Durante i quarti di finale della EuroLeague Women Final Six 2025 che si stanno disputando a Saragozza, un grave episodio ha coinvolto il presidente del club turco Çukurova Basketbol Mersin, Serdar Çevirgen, mentre si svolgeva a Saragozza la sfida contro il Bourges, allontanato di peso dal campo di gioco dai poliziotti.

Il match è stato interrotto a causa di una rissa a bordocampo scatenata da una decisione arbitrale che ha mandato in escandescenze il numero uno della società turca, a tal punto che sono dovuti intervenire i poliziotti che hanno obbligato Çevirgen ad abbandonare il palazzetto. Poi, nel tunnel un'ulteriore colluttazione tra il presidente e le forze dell'ordine che lo hanno arrestato, per poi lasciarlo libero dietro un'ammenda. A sua volta, però, il presidente del club ha denunciato la polizia spagnola.

Cos'è accaduto tra il presidente Çevirgen e i poliziotti nel tunnel

Nel bel mezzo della baraonda a margine della partita tra Mersin e Bourges, poi vinta dal club turco, le forze dell’ordine spagnole hanno dovuto fare irruzione sul parquet, invitando animatamente Çevirgen e gli altri coinvolti nella rissa a lasciare il campo e a spostarsi in tribuna. Un clima incandescente, con il pubblico sugli spalti che si scatenava al grido di "Fuera! Fuera!". Il presidente turco ha rifiutato di collaborare e solamente alla fine suo malgrado ha dovuto cedere all'insistenza delle forze dell'ordine. Ma durante l’uscita dal palazzetto, subito all'entrata del tunnel che porta negli spogliatoi, Çevirgen avrebbe tirato uno schiaffo al coordinatore della sicurezza cercando di colpire altre persone presenti. Subito, è stato arrestato con l’accusa di aggressione e successivamente rilasciato, ma con obbligo di comparizione in giudizio in tribunale.

Una scena che non è stata vista dal grande pubblico e lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere ma che non è sfuggita ai cronisti presenti, tra cui l'inviato speciale de L'Équipe, Amaury Perdriau, che ha riportato una scena crudissima: il presidente furioso, in ginocchio, con le mani ammanettate dietro la schiena, circondato da una dozzina di agenti di polizia. Serdar Cevirgen ha trascorso la notte in custodia della polizia, prima di essere portato davanti a un giudice dove ha ricevuto una semplice ammenda.

Il precedente con l'assurdo incidente a Erdem Can sul pullman

Di fronte alla decisione del giudice, però, Çevirgen è passato subito al contrattacco, denunciando a sua volta i poliziotti per maltrattamenti, mentre in patria è scoppiata una campagna contro la Spagna, paese da sempre ostile alla Turchia per precedenti mai risolti, come in occasione di un episodio risalente al 2023, quando il tecnico Erdem Can della squadra di basket turca, la Turk Telekom Ankara che affrontava in Spagna il Gran Canaria, aveva sbattuto violentemente il capo sul parabrezza dopo che l'autista (spagnolo) aveva frenato improvvisamente di fronte alle insistenti richieste di abbassare la musica della radio.