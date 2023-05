L’assurdo incidente dell’allenatore sul pullman della squadra: aveva litigato con l’autista L’infortunio è avvenuto lungo il tragitto che portava la squadra di basket Turk Telekom Ankara al palazzetto per la finale di Euroclub. Il tecnico Erdem Can ha sbattuto violentemente il capo sul parabrezza: il motivo è decisamente insensato.

A cura di Alessio Pediglieri

Erdem Can, l'allenatore della squadra di basket Turk Telekom Ankara che affronterà il Gran Canaria nella finale di Eurocup di basket, ha riportato un grave trauma al collo mentre era a bordo dell'autobus che stava portando la propria squadra all'ultimo allenamento prima della finale. Ma l'infortunio occorso non è stato un semplice spiacevole incidente fortuito perché da quanto denunciato dalla stessa società turca, il tutto è nato dopo un diverbio con il conducente che avrebbe frenato appositamente facendo sbattere violentemente Can sul parabrezza.

Una situazione ai limiti della realtà perché ciò che è successo a poche ore dalla finale di Eurocup, se confermato, avrebbe dell'incredibile a tal punto che la squadra di Ankara sospetta che vi sia stata pura intenzionalità nell'infastidire i giocatori a bordo del mezzo e a provocare poi la tremenda botta al tecnico, che è stato portato d'urgenza in ospedale per le medicazioni del caso: brutto colpo al capo e al collo, con l'inserimento di un collare medico con prognosi di tre settimane. Il tutto però, sembra non frenare la presenza dell'allenatore al palazzetto per seguire i propri ragazzi.

Ma cos'è realmente successo a bordo del pullman che stava trasportando il Turk Telekom Ankara verso il palazzetto in attesa di giocarsi la gara più importante della stagione? Le ricostruzioni sull'accaduto sono ancora in corso ma la società turca ha già comunicato che andrà fino in fondo per definirne i contorni. Nelle dichiarazioni rilasciate al portale eurohoops.net da parte del direttore generale di Turk Telekom, Onder Kulcebas, si è sottolineato un viaggio sul pullman particolarmente complicato. L'autista infatti sembrerebbe aver optato per "un piccolo giro attorno alla città", che ha portato a un trasferimento che doveva essere fatto in "dieci minuti" a quasi 40 minuti: "Eravamo quasi in ritardo per presentarci all'allenamento e a un certo punto l'autista ha iniziato ad alzare il volume", cosa che ha indotto i membri del club a chiedergli ripetutamente di abbassarlo.

"Un paio di volte gli abbiamo chiesto di abbassare la radio" continua Kulcebas, "ad un certo punto il nostro allenatore si è alzato per andare ad abbassare il volume e l'autista ha frenato in modo brusco ed improvviso: ha sbattuto così la testa sul parabrezza e si è infortunato al collo".

Una serie di eventi che ha scatenato la rabbia del club turco che sospetta vi sia volontarietà in quanto accaduto: "Non è nostra intenzione accusare l'Euroclub o il Gran Canaria, ma qui c'è un responsabile evidente che dovrà rispondere di quanto avvenuto", hanno spiegato con il preciso obiettivo di andare fino in fondo alla vicenda. Che ha già scatenato una serie di polemiche a tal punto che lo stesso Gran Canaria ha provato a spiegare il tutto con il presidente di CB Gran Canaria, Sitapha Savané, che ha spiegato che "c'è stato un completo malinteso con l'autista perché non conosce bene la capitale visto che è della parte sud e non parla inglese".