Mbappè pizzicato a guardare un video particolare durante un evento del PSG: riguarda il Real Madrid Nel corso del gala di beneficenza “Strong3r Foundation” che il PSG ha tenuto nell’esclusivo Pavillon Gabriel, in cui era presente l’intera squadra, non è sfuggito un particolare riguardante Kylian Mbappè: che ha scatenato i tifosi sui social.

A cura di Alessio Pediglieri

Kylian Mbappè suo malgrado è finito ancor auna volta nel calderone del gossip da calciomercato, in un momento molto caldo delle trattative vista l'imminente chiusura della sessione invernale con la fine di gennaio. Galeotto è stato un filmato che è finito in rete ed è diventato immediatamente virale scatenando i tifosi tra Spagna e Francia. Con i primi che sono tornati a sperare di vederlo in Liga ei secondi che si sono infastiditi per un gesto inopportuno e interpretato quasi provocatorio.

La stella della Francia vice campione del mondo e del PSG ha partecipato giovedì sera insieme al resto dei suoi compagni di squadra, al gala di beneficenza "Strong3r Foundation" che la società della capitale parigina ha tenuto nell'esclusivo Pavillon Gabriel. Un evento mondano a scopo benefico che è salito alla ribalta delle cronache più che altro per una clip che ha fatto subito il giro dei social, diventando immediatamente virale.

È stata sufficiente una breve storia su Instagram che raccontava quanto stesse accadendo nell'esclusiva cornice del Pavillon Gabriel, in cui si vedono diversi giocatori del Paris Saint Germain, tra cui ad un certo punto di spalle – ma ben riconoscibili – Achraf Hakimi e Kylian Mbappè seduti ad un tavolo e palesemente distratti da ciò che stava accadendo intorno a loro, impegnati a guardare un video sul telefonino. Non un video qualunque, ma una partita di calcio. E anche qui, non una qualunque ma il derby di Copa del Rey tra Atletico Madrid e Real Madrid, con la squadra di Ancelotti che poi ha avuto la meglio ai supplementari vincendo 3-1.

Leggi anche Un manichino di Vinicius impiccato prima del derby Real Madrid-Atletico: orrore in Spagna

A scatenare la curiosità e – in alcuni casi anche la rabbia – di molti tifosi è stato proprio il momento in cui il video inquadra per un istante il monitor del cellulare. Un solo secondo, un particolare in cui però si vede chiaramente che i due compagni e amici sono assorti a guardarsi la partita del Real Madrid che si stava disputando contemporaneamente al galà. Tanto è bastato per dare fuoco alle polveri con il video diventato subito virale e un'ondata di commenti sull'argomento che ha riaperto la telenovela di un possibile passaggio del francese al Real. Se infatti per Hakimi molti hanno commentato di essere rimasto legato comunque ai suoi ex compagni e alla società spagnola, non si spiega di questo evidente interesse da parte di Mbappè.

Dopotutto non poteva che finire così visto che Mbappé e il Real Madrid hanno recitato la più grande telenovela dell'ultima finestra di mercato della scorsa estate in cui il giocatore del PSG aveva rifiutato la corte madridista per restare a Parigi, rivendendo il proprio contratto e gli emolumenti. In quel periodo il passaggio in Spagna sembrava cosa fatta, tutto era pronto per la firma del francese con le Meringues, poi il cambiamento di rotta e la preferenza per il progetto del Paris. Molti, però, non hanno mai ritenuto del tutto chiusa la vicenda e adesso, grazie all'inopportuna sequenza finita in rete, si è tornati a parlare di un amore che non si è mai concluso. E che ha scatenato la domanda più pruriginosa tra i tifosi: come mai Mbappè preferisce guardare il Real Madrid piuttosto che partecipare ad un evento organizzato dal PSG? Alla prossima telenovela di mercato, l'ardua sentenza.