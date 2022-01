Mbappé al Real Madrid, trovato l’accordo definitivo: avrà uno stipendio mostruoso Un’indiscrezione di mercato infiamma il panorama calcistico con il possibile accordo raggiunto tra Mbappé e il Real Madrid. Stipendio eccezionale per il francese.

A cura di Marco Beltrami

Una delle sessioni del mercato invernale più intriganti di sempre volge al termine, ma potrebbe essere niente rispetto a quello che ci aspetta in vista della prossima estate. Tutto lascia presagire infatti trasferimenti clamorosi, con un vero e proprio valzer di bomber. Dopo quello che ha portato Vlahovic alla Juventus, qualcosa si è mosso anche sull'asse Madrid-Parigi, con un'indiscrezione clamorosa proveniente dalla Germania: Mbappé avrebbe infatti trovato un accordo di massima con il Real, e a giugno sarebbe così pronto a lasciare il PSG per realizzare quello che è sempre stato il suo sogno, ovvero vestire la maglia delle merengues.

A sganciare la classica bomba di mercato è stata la Bild, che ha svelato i dettagli dell'accordo tra il centravanti francese classe 1998 e il club di Florentino Perez. Mbappé in scadenza di contratto a fine stagione, è libero dunque di trovare una nuova squadra dopo aver rispedito al mittente le proposte di rinnovo. Già nella scorsa estate il Real Madrid ha provato a convincere il PSG a lasciar partire il calciatore, con ogni proposta rispedita al mittente. Ora i Blancos potrebbero piazzare un super colpo di mercato a zero, con buona pace dei transalpini che non posso fare nulla e dovranno incassare la beffa di non incassare niente dall'addio di uno dei calciatori più forti del mondo.

Non deve essere stato molto difficile convincere Mbappé che non ha mai nascosto la volontà un giorno di vestire la casacca delle merengues. Poche settimane fa sono emersi anche dei retroscena su quella che sin da giovanissimo era una vera e propria ossessione per il Real da parte di Mbappé, che già ai tempi dell'addio al Monaco, ha rischiato di approdare in Spagna. Comunque la dirigenza del Real ha messo sul piatto un'offerta irrinunciabile al giocatore: uno stipendio da 50 milioni di euro a stagione. Una cifra enorme, poco meno del doppio rispetto a quanto incassato al Psg in queste annate.

Se l’accordo dovesse essere confermato, e Mbappé al Real Madrid dovesse incassare uno stipendo da 50 milioni di euro, resterebbe il quarto giocatore più pagato sul panorama calcistico internazionale, considerando solo gli stipendi. Davanti a lui resterebbero solo gli attuali compagni Neymar e Messi, che incassano uno stipendio da 75 milioni di euro, e Cristiano Ronaldo che dallo United percepisce 70 milioni. Mbappé abituato a bruciare le tappe, lo sta facendo anche dal punto di vista del patrimonio.