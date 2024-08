In Arabia Saudita vogliono Vinicius Jr a tutti i costi: offerta da 500 milioni di euro al Real Madrid

video suggerito

Dopo un mercato di basso profilo, in Arabia Saudita sembrano pronti a tutto pur di portare Vinicius Jr nella Saudi Pro League. Nelle scorse ore diversi media spagnoli hanno riportato l'interesse per il campione brasiliano del Real Madrid e l'offerta al calciatore sarebbe da un miliardo di euro per cinque anni, compreso stipendio e bonus per essere l'uomo immagine della candidatura dell'Arabia Saudita ai Mondiali del 20234.

Ufficialmente non è arrivata l'offerta al Real Madrid, ma in Arabia Saudita sarebbero pronti a mettere alla prova la Casa Blanca con una proposta incredibile: qualche settimana fa il quotidiano spagnolo As sosteneva che avrebbero pagato 400 milioni di euro ai Blancos mentre nelle scorse ore El Chiringuito ha rivelato che l'offerta sarebbe di 500 milioni di euro.

In Arabia vogliono Vinicius: offerta monstre pronta per il Real

Il Real Madrid, dal canto suo, ha una posizione molto chiara su questo tema: chi vuole Vinicius deve pagare un miliardo di euro, ovvero la sua clausola rescissoria. A Valdebebas non hanno intenzione di vendere il calciatore brasiliano e nonostante tutto sono piuttosto tranquilli perché non lo vedono fuori dal progetto del club quest'estate.

Diverso sarà quello che potrà accadere in futuro. Secondo quanto riportato da ESPN, i rappresentanti di Vinicius Jr avrebbero informato il Real Madrid di non essere interessati a rinnovare il suo contratto (2027), dal momento che il giocatore vuole tempo per valutare questa stagione se accettare un'offerta saudita in estate oppure valutarne altre.

L'offerta sarebbe dell’Al-Ahly, che lo vorrebbe già in questa sessione di mercato ma questa volontà potrebbe scontrarsi con quella del calciatore brasiliano che vuole restare a Madrid per giocarsi al meglio le chance di vincere il Pallone d’Oro dopo una stagione che lo ha visto mettere a segno 24 reti in 39 presenze e alzare al cielo Liga, Champions League, Supercoppa di Spagna e Supercoppa Europea.

Se le cose dovessero andare come pensa Vinicius, allora dal prossimo inverno i ragionamenti potrebbero essere diversi. Bisogna solo attendere.