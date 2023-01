Mbappé non si fida di Cristiano Ronaldo, ha bisogno di toccarlo: finisce tutto con uno sfottò Cristiano Ronaldo si è infortunato al volto in occasione dell’amichevole tra il PSG e la selezione dei migliori giocatori di Al-Nassr e Al-Hilal. Mbappé ha voluto controllare che il contatto con Navas fosse reale.

A cura di Marco Beltrami

Parata di stelle in terra araba nell'amichevole tra il PSG e la selezione dei migliori giocatori di Al-Nassr e Al-Hilal, chiusasi con la vittoria dei Bleus 5-4 Ovviamente riflettori puntati in primis su Cristiano Ronaldo e Messi, ma non solo alla luce della presenza di campioni del calibro di Neymar e Mbappé. Per loro serata dai due volti: il primo ha sciupato un calcio di rigore, e il secondo ha trovato la via del gol. Una partita dal sapore particolare per la stella francese, che ha ritrovato da avversario CR7, suo idolo.

Proprio l'ammirazione di Mbappé per il portoghese a quanto pare è stato uno dei motivi del rapporto mai decollato al PSG con Messi. L'attaccante ex Monaco non ha mai fatto mistero della considerazione eccezionale per Cristiano, del quale aveva anche i poster in camera da bambino e che ha elogiato a più riprese. L'ultima occasione è stata quella offerta dai Mondiali, quando ha commentato definendo come GOAT ("Greatest of all time"), Ronaldo dopo il doloroso post per l'eliminazione del Portogallo.

E stasera i due si sono fronteggiati in campo ritrovandosi poi dopo la fine del primo tempo. Nonostante il ritmo sia stato incalzante e non da amichevole, clima molto rilassato a gioco fermo con confermato anche dall'atmosfera al rientro negli spogliatoi. Ronaldo e Mbappé si sono resi protagonisti di un conciliabolo, legato probabilmente al calcio di rigore concesso alla formazione araba per il contatto tra Navas e l'ex di United, Real e Juventus, colpito al volto con un cazzotto dall'estremo difensore.

Mbappé non è sembrato molto convinto della decisione del direttore di gara e così gliel'ha fatto notare sotto lo sguardo di un divertito CR7. Proprio il direttore di gara poi ha indicato al francese il volto dell'avversario tumefatto all'altezza dello zigomo. A quel punto l'esperto bomber gli ha fatto vedere da vicino il punto del contatto, con Mbappé che ha voluto controllare, mettendogli delicatamente una mano sul volto per testare le condizioni del volto. Dopo aver constatato che effettivamente forse il compagno aveva sbagliato completamente l'uscita ecco le risate, con Ronaldo che ha anche mimato il gesto del portiere con tanto di pugno alzato, per un vero e proprio sfottò all'intervento del costaricense. Una scena che ha confermato l'ottimo rapporto tra i due calciatori.