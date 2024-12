video suggerito

Mbappé ha fatto una promessa al Real Madrid: vuole far cambiare idea a Florentino Perez Mbappé vuole superare il suo periodo nero e in una chiacchierata con Florentino Perez ha fissato gli obiettivi per il prossimo anno: vuole essere protagonista.

A cura di Ada Cotugno

La prima parte della stagione non è stata particolarmente facile per Kilyan Mbappé che ha dovuto faticare per inserirsi nel Real Madrid stellare. L'impatto non è stato quello che tutti si aspettavano e anche la squadra di Ancelotti ha faticato per ottenere risultati positivi: il francese ha ammesso di non essere più lo stesso e di aver attraversato un momento difficile, ma che ora è pronto per prendersi finalmente il suo posto.

Marca ha riportato il discorso che il giocatore ha fatto a Florentino Perez, in cui promette di non farlo pentire dell'investimento fatto. Il rischio era altissimo, soprattutto per il rendimento della prima parte della stagione, ma per il futuro le aspettative sono molto più rosee.

La promessa di Mbappé a Florentino

Per questo motivo il francese ha deciso di parlare faccia a faccia con il presidente per tranquillizzarlo e fissare gli obiettivi per il 2025. La sua idea è quello di diventare il vero perno del Real Madrid e a Florentino ha promesso proprio di cambiare marcia con l'arrivo del nuovo anno: in realtà le alte sfere dei Blancos sono tutte dalla sua parte è la fiducia è intatta, nonostante qualche piccolo intoppo trovato lungo il cammino.

L'incontro è avvenuto qualche settimana fa, durante il periodo nero di Mbappé. Tutti si augurano di rivedere il grande talento del PSG ma la promessa è ormai fatta: "Nessuno si pentirà del mio acquisto". Tutti a Madrid sono dalla sua parte e la chiacchierata con il presidente è stata anche una grande iniezione di fiducia del giocatore che aveva bisogno di parole forti per poter riprendere in mano la sua carriera e lasciare il segno anche su questa squadra galattica.