Mbappé ha elargito generose donazioni a poliziotti al seguito della nazionale: scandalo in Francia

Kylian Mbappé nel 2023 ha fatto un regalo, una donazione a un comandante di divisione che lavora da tanti anni con la nazionale francese. Quel ‘piccolo omaggio' è oggetto di un procedimento disciplinare e di una indagine giudiziaria, anche se il comandante noto come ‘Momo' è rimasto al suo posto, ed è sempre al fianco della nazionale guidata da Didier Deschamps.

La donazione di Mbappé al capo della sicurezza della nazionale

Suo malgrado Mbappé è finito in una situazione intricata. Due anni fa il calciatore del Real Madrid decise di donare 60.300 euro a un comandante di divisione, addetto al collegamento e alla sicurezza della nazionale francese dal 2004. A Mohamed S., detto ‘Momo', ha voluto fare un omaggio per il lavoro svolto in tutti questi anni. Il capitano dei Bleus ha versato inoltre un assegno di 30 mila euro per ognuno dei quattro capi brigadieri assegnati alla sicurezza della Francia nel 2023.

Un bel gesto quello di Mbappé, che però potrebbe costare caro al comandante che adesso è finito al centro di un'indagine giudiziaria e di un procedimento disciplinare. L'uomo è stato accusato di essere ‘venuto meno al suo dovere di probità lealtà'. Inoltre non avrebbe detto nulla ai suoi superiori. Ma c'è un altro problema. Perché parrebbe non è chiaro se quella somma sia davvero una donazione individuale o il pagamento di un servizio di protezione individuale. L'agente di polizia ha seguito nel 2023 Mbappé durante l'estate in Camerun e Vaucluse.

Leggi anche Zenga racconta la corsa dal padre in punto di morte: da poche parole capì che lo aveva sempre seguito

Il comandante in attesa dell'esito è sempre al suo posto con la Francia

Si è attualmente in una fase di stallo dell'indagine. Gli avvocati di Mbappé hanno fatto sapere che tutto è stato fatto nel rispetto delle regole e che non c'è stato alcun compenso per i servigi effettuati nell'estate del 2023. Il comandante, al netto dell'indagine, è rimasto al suo posto e quando i calciatori, Deschamps e lo staff lo hanno trovato regolarmente al suo posto all'accoglienza a Clairefontaine. E sarà con la squadra per le due partite di ottobre delle Qualificazioni ai Mondiali 2026, quella con l'Armenia in programma a Parigi, e quella in casa dell'Islanda della prossima settimana.