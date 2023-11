“Mbappé è un idiota!” Felipe Melo sferra un durissimo attacco alla stella francese in diretta TV Felipe Melo non ha dimenticato le dichiarazioni pre Mondiali da parte di Kylian Mbappé e, festeggiando la sua terza Copa Libertadores, ha voluto rispondere a suo modo al campione francese: a gamba tesa e senza filtri.

A cura di Alessio Pediglieri

Felipe Melo è tornato a far parlare di sé al di là degli ultimi meriti sportivi che ha conquistato con il Fluminense con cui ha vinto la sua terza Copa Libertadores. Il fumantino centrocampista brasiliano ha infatti attaccato Kylian Mbappé durante un recente collegamento TV, riferendosi ad alcune dichiarazioni della stella francese poco prima dell'ultimo Mondiale, poi perso malamente dalla Francia contro l'Argentina.

Un mastino in campo e senza filtri fuori, Felipe Melo non manca mai di mettere carne sul fuoco della polemica e della zizzania e così, in occasione di una diretta sul canale TNT Sports ha dato fondo a tutto il suo fastidio, mai celato, nei confronti del fenomeno del PSG e della Nazionale transalpina. Così, dopo aver raccontato della sua ultima impresa con il Fluminense che lo ha reso a 40 anni suonati ancora un calciatore in grado di alzare un trofeo, l'ex Juve, Fiorentina e Inter (tra le altre) è entrato a gamba tesa su Mbappé non appena il discorso è finito sugli ultimi mondiali giocati in Qatar.

Felipe Melo non ha infatti dimenticato alcune dichiarazioni dell'attaccante francese risalenti al maggio 2022, poco prima degli ultimi Mondiali che si sono disputati per la prima volta in inverno, nel caldo del Qatar e che hanno visto trionfare l'Argentina. Proprio Mbappé aveva espresso un pensiero tutt'altro che edificante nei confronti del calcio sudamericano considerato di secondo livello a confronto con l'espressione pallonara europea: "I miei favoriti per i Mondiali sono sicuramente club europei" aveva sentenziato Mbappé. "Giochiamo sempre tra di noi per partite di alto livello, come la Nations League. Quando arriviamo al Mondiale siamo pronti, mentre Brasile e Argentina non hanno quel livello, come tutti in Sudamerica dove il calcio non è così avanzato come in Europa. Ecco perché negli ultimi Mondiali hanno sempre vinto i club europei".

Parole che valsero a Mbappé feroci critiche e che furono smentite nella finale dei Mondiali qatarioti quando ad esultare e ad alzare il trofeo è stata l'Argentina proprio contro la Francia. Uno ‘smacco' e un riscatto che Felipe Melo ha voluto così ribadire attaccando l'attaccante transalpino: "Hanno segnato tre gol in finale, l'Argentina è diventata campione del Mondo e Messi è stato il migliore in assoluto. Ha ancora molto da imparare, non può parlare di calcio sudamericano" ha poi aggiunto il centrocampista brasiliano che alla fine ha calcato il tackle: "Per me è un grandissimo giocatore, vincerà tre o quattro Palloni d’Oro, ma deve chiudere la bocca, è un idiota".

Una gamba tesa totale che precede un rammarico da parte di Felipe Melo che contro Mbappé non ha mai giocato e probabilmente non riuscirà mai a farlo: "Peccato" ha detto il 40enne brasiliano, "per fortuna non ho avuto la possibilità di giocare contro di lui. Per fortuna… non so se per me o per lui".