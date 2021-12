Felipe Melo giocherà fino a 40 anni: “Farò di questa maglietta la mia seconda pelle” Il centrocampista brasiliano ha salutato il Palmeiras e ha sottoscritto un nuovo contratto fino al 2023, quando avrà 40 anni: “Pronto ad alzare altri trofei”

A cura di Alessio Pediglieri

Non si ferma, anzi rilancia: Felipe Melo ha sottoscritto un nuovo contratto che gli permetterà di giocare fono a 40 anni compiuti. Il centrocampista brasiliano, oggi 38enne ha infatti ufficializzato un accordo di due anni con scadenza giugno 2023 lo stesso mese in cui festeggia il compleanno. E forse potrebbe ancora prolungare, ma questo lo dirà il campo e soprattutto i risultati che riuscirà a conquistare.

L'ex Juve, Fiorentina, Inter, ma anche Cruzeiro, Flamengo e Galatasaray non ha nessuna intenzione di smettere col calcio giocato. Lo si vedrà ancora correre sui campi e rincorrere gli avversari per almeno un altro paio di stagioni. La sua attuale avventura al Palmeiras si è conclusa ma non la sua carriera perché in Brasile è un giocatore che ha un enorme seguito. Chiuderà la sua avventura nel calcio professionistico laddove tutto è iniziato, in patria, dopo 23 anni di onorata carriera a cavallo dei due continenti che lo hanno reso celebre: 721 gettoni, 67 reti in totale con i club, oltre a 2 gol e 22 presenze con la Seleçao.

Al Palmeiras, suo ultimo club dopo aver salutato l'Inter, l'Italia e l'Europa, l'avventura si è conclusa dopo quattro stagioni. Adesso il suo presente e futuro si chiama Fluminense, la società di Rio che ha ufficializzato l'accordo presentando Felipe Melo ai nuovi tifosi. "Ora è questa casa mia.Farò della maglietta del Fluminense la mia seconda pelle. È il minimo che posso fare per un club così grande" ha dichiarato ai canali della società. "Mi auguro di poter continuare a sollevare altri trofei, perché sento la responsabilità di poter onorare i miei genitori, che sono di fede tricolore. Sono qui per lottare per il Campionato Brasiliano, il Campionato Carioca, la Coppa del Brasile e la Libertadores perché il Fluminense è un top club".

In carriera, Felipe Melo ha vinto cinque campionati, sette coppe nazionali tra cui due Libertadores e una Confederations Cup con la nazionale in Sudafrica nel 2009. Il Fluminense ha in bacheca 4 campionati nazionali brasiliani e una Coppa del Brasile ma non è riuscito più a imporsi dal lontano 2012.