Mbappé è il sogno del Real, ma non solo: l’Arsenal prepara la sua strategia per portarlo in Premier Il nome di Mbappé è legato al Real Madrid in caso di partenza dal PSG ma nelle scorse ore è emerso l’interesse dell’Arsenal, che starebbe mettendo a punto la sua strategia per portarlo in Premier League.

A cura di Vito Lamorte

Kylian Mbappé è uno dei calciatori più chiacchierati di queste prime settimane di mercato estivo. Il fortissimo attaccante francese lo scorso anno ha rinnovato col Paris Saint-Germain e quest'anno tutto lasciava presagire ad una sessione tranquilla ma così non è: il calciatore nato a Bondy è stato finito al centro di un dibattito enorme tra Francia e Spagna dopo aver detto al PSG che non prolungherà il suo contratto.

Il club della capitale francese non ha apprezzato e non ha intenzione di perderlo a zero il prossimo anno, lasciandolo andare via senza poter battere ciglio: nel precedente contratto c'era l'opzione per il rinnovo di un'altra stagione ma Mbappé sembra intenzionato a voler fare una nuova esperienza. In questo modo, il Real Madrid è di nuovo il favorito per accaparrarsi le prestazioni del 24enne francese.

Anche per questo motivo il PSG, che conosce questo interesse ma non vorrebbe avvantaggiare la Casa Blanca, sta cercando il modo di non venderlo a Florentino Perez. Si è parlato di una possibile offerta da 200 milioni da pate dei Blancos ma non ci sono state conferme in merito. Almeno per ora.

Tutti vorrebbero Mbappé ma non sono in tanti a poterselo permettere. Nelle scorse ore si è fatto spazio un rumors che riguarda l'Arsenal e un presunto interesse dei Gunners per Mbappé: il club inglese starebbe "valutando se inviare o meno un'offerta" ai suoi agenti.

Questo secondo Football Transfers, la società londinese sta tenendo d'occhio la situazione dell'attaccante francese per rinforzare il reparto offensivo di Mikel Arteta e lanciare definitivamente la sfida al Manchester City per il titolo.

Mbappé e l'Arsenal sono stati molto vicini e a rivelarlo è stato lo stesso calciatore in un'intervista a France Football, parlando anche del contatto che c'era stato con Arsene Wenger: "Poco prima che firmassi per il PSG, eravamo in contatto. Ho fatto una scelto in una direzione diversa ma non era infastidito con me. Era un gentiluomo e mi ha augurato buona fortuna".

Insomma, non è la prima volta che i Gunners provano il colpaccio. Riusciranno a sorprendere tutti e a piazzare un'operazione che andrebbe ancora di più a rafforzare il potere della Premier League? Il mercato è appena iniziato.