Mbappé difende Hakimi che rischia il carcere: “Sempre rispettoso con le donne, anche da ubriaco”

Mbappé difende Hakimi che rischia il carcere in merito alla denuncia per stupro che vede coinvolto dal 2023: “Sempre rispettoso con le donne, anche da ubriaco”.

Anche Kylian Mbappé è stato interrogato in merito alla denuncia per stupro che vede coinvolto Achraf Hakimi. L'indagine nei confronti del calciatore del PSG è in corso e la procura di Nanterre ha chiesto che il giocatore marocchino ex Inter venga giudicato colpevole presso il tribunale penale dipartimentale dell'Hauts-de-Seine. In Francia il caso sta facendo discutere molto: si tratta di una vicenda del 2023 ma nelle ultimi giorni è stato chiesto il rinvio a giudizio per il giocatore: rischia fino a 15 anni di carcere.

Hakimi ha sempre negato le accuse a suo carico e ritiene di essere stato vittima di una ‘montatura': ora spetta al giudice istruttore confermare o respingere i termini dell'accusa ma, intanto, il procedimento va avanti. Sul caso ha testimoniato anche Kylian Mbappé, che è stato interrogato dagli inquirenti e ha parlato a favore del suo compagno usando argomenti piuttosto ‘singolari'.

Mbappé testimonia a favore di Hakimi: "È crollato completamente, ha pianto"

In merito a questa vicenda il giornale francese L'Équipe ha fatto un lavoro importante e ha rivelato che anche Mbappé è stato interrogato dagli inquirenti sulla vicenda, riportando anche alcuni stralci della sua testimonianza: "Quella sera siamo andati al ristorante. Achraf è crollato completamente, ha pianto. Non stava davvero bene. Mi ha detto che c'erano state carezze reciproche sulle parti intime, ma che in nessun momento aveva sentito alcun rifiuto da parte di questa giovane donna (…) Mi ha detto che alla fine non avevano dormito insieme senza dirmi il perché".

L'attaccante del Real Madrid a proposito del suo ex compagno di squadra si è espresso così: "È un argomento di cui discutiamo regolarmente e su cui siamo molto vigili. Prima di tutto, non siamo dei selvaggi. E poi, siamo stati preparati a questo fin dall'inizio della nostra carriera. Achraf Hakimi è rispettoso con le donne. Anche quando era ubriaco, non l'ho mai visto comportarsi in modo inappropriato (…) Anche quando non ero lì, non ho mai sentito amici che mi dicessero che Achraf si era comportato male o che aveva superato il limite".