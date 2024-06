video suggerito

Mbappé con la maschera a Euro 2024 dopo l'infortunio al naso, ma c'è un problema: così è illegale Kylian Mbappé è apparso per la prima volta con la maschera da indossare dopo la terribile botta al setto nasale rimediata contro l'Austria. Una protezione colorata, ricca di simboli e segni ma che non potrà essere utilizzata durante le gare ufficiali. Per il regolamento Uefa, infatti, è vietata.

A cura di Alessio Pediglieri

Kylian Mbappé ha già indossato la maschera ed è sceso in campo. Al momento solamente per un allenamento con la Francia, dopo aver applicato anche un cerotto speciale, ma è una prova generale per testare la situazione e affinare eventuali modifiche, in vista di utilizzarla anche in gare ufficiali a seguito del terribile colpo al setto nasale rimediato contro l'Austria. E subito l'attenzione è finita non tanto sulla forma ma su ciò che è apparso sulla maschera, una serie di simboli e segni personalizzati dal significato ben preciso. Ma c'è un problema, è illegale: il regolamento Uefa non lo consente e non potrà indossarla in una gara ufficiale.

Cosa dice il regolamento Uefa sui dispositivi di protezione

Ciò che è certo è che Mbappé dovrà indossare una maschera a protezione del proprio volto, sfigurato dall'impatto devastante nella partita contro l'Austria. Ed altrettanto certo è che non potrà infilarsi quella che ha mostrato nell'allenamento di giovedì pomeriggio, perché non conforme alle linee guida imposte dall'Uefa. Che è rigida su tutto ciò che un giocatore può portare in campo per le gare ufficiali.

Per quanto riguarda i dispositivi di protezione, la regola è una e semplicissima: devono essere monocromatici. Dunque, la maschera "personalizzata" da Mbappé resterà in un cassetto. Infatti, nel merito, il regolamento Uefa è più che chiaro e la Francia dovrà sottoporre la maschera che deciderà di adottare e che dovrà superare l'approvazione finale.

“Attrezzatura medica (ad esempio protezione per la testa, maschere facciali, ingessature, ginocchiere o ginocchiere, gomitiere): l'attrezzatura medica indossata sul campo di gioco deve essere di un unico colore e priva di identificazione della squadra e del produttore.

La maschera protettiva di Mbappé: i simboli e il colore

Cosa c'è sulla maschera di protezione che Kylian Mbappé ha indossato per la prima volta negli allenamenti della nazionale francese di giovedì 20 giugno? Molti particolari hanno attirato l'attenzione perché il campione transalpino ha deciso di personalizzarla il più possibile. Dopotutto già nelle ore successive all'incidente contro l'Austria, Mbappé aveva voluto giocare con i propri tifosi sui social, chiedendo quale tipo di protezione avesse dovuto indossare.

La prima cosa che ha attirato l'attenzione generale sono i colori della maschera, che richiamano quelli della bandiera francese e calzano a pennello con la tinta della nazionale transalpina. Sulla striscia blu Mbappé ha voluto far mettere le sue iniziali: infatti si vedono chiaramente le due lettere KM, che è anche il marchio registrato dall'attaccante francese che lo identifica nel mondo del calcio e in quello degli affari. Sulla striscia bianca invece è stato disegnato il gallo, che è il simbolo principe della squadra francese, mentre nella parte rossa si vedono le due stelle che compaiono anche sulla maglia dei Les Bleus: sono a rappresentanza dei due Mondiali vinti.

Quando esordisce Mbappé con la maschera protettiva

Mbappé è sceso con la maschera solamente durante l'ultimo allenamento della Francia in vista della partita che dovrà disputare contro l'Olanda. Non si sa ancora per certo se Deschamps deciderà comunque di rischiare il proprio giocatore o farlo sistemare in panchina, evitando eventuali ulteriori contrattempi e problematiche dopo la tremenda botta al naso. Comunque sia, Mbappé dovrà disputare l'intero Europeo "mascherato", se poi lo farà dal prossimo 21 giugno alle 21:00 quando è in programma Olanda-Francia, lo deciderà solamente Deschamps.