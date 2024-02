Mbappé a colloquio con il presidente Macron all’Eliseo: “Non ho cercato di trattenerlo al PSG” Anche Mbappé era presente all’Eliseo per l’evento organizzato da Macron: il presidente è un grande tifoso del Marsiglia e ha rivelato di cosa ha parlato con il capitano della nazionale francese, destinato a vestire la maglia del Real Madrid. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Anche Kylian Mbappé si è presentato all'Eliseo durante il ricevimento organizzato dal presidente Emmanuel Macron in onore dell'emiro del Qatar. Una serata importante che ha catturato l'attenzione di tutta la Francia anche per la presenza del giocatore, diventato un simbolo non soltanto sportivo di tutto il Paese: la sua influenza è così grande che il possibile trasferimento al Real Madrid è diventato argomento di dibattito per tutti, perfino del Presidente della Repubblica. Ma Macron ha assicurato di non aver parlato con il giocatore per convincerlo a restare a Parigi.

Il capo di Stato francese è un grande tifoso del Marsiglia, una fede che non ha mai nascosto, e ovviamente è un grande appassionato di calcio europeo. E per lui è impossibile non seguire con particolare attenzione le vicende di Mbappé che da due anni è al centro del mercato per il suo tira e molla con il PSG: il suo contratto scadrà al termine di questa stagione e il campione sembra destinato a vestire la maglia del Real Madrid che lo corteggia da tantissimo tempo.

Mbappé si è presentato elegantissimo e in una veste del tutto inusuale per lui all'evento all'Eliseo dove era presente anche Nasser Al Khelaifi, numero uno del club parigino. Non è dato sapere di cosa abbiano parlato durante il ricevimento e nemmeno se sia stata l'occasione per tenere nuovi colloqui sul futuro che sembra ormai già scritto, ma il Presidente all'Equipe ha chiarito (sorridendo e con tono scherzoso) di non aver messo lo zampino per convincere il giocatore a restare nel campionato francese: "Se fosse una cena per cercare di trattenerlo? No, affatto".

Il presidente ci ha tenuto a chiarire anche il motivo della presenza del giocatore: "Era normale che fosse lì, è un grande campione che ha contribuito a trascinare la nazionale francese nella finale dei Mondiali che si è svolta in Qatar". Macron ha seguito da vicino la Francia negli ultimi Mondiali e anche a Russia 2018 si era presentato allo stadio per sostenere la squadra nella finale che li ha incoronati come Campioni del Mondo.

Il saluto al capitano della sua nazionale è stato caloroso, ma Macron ha voluto sottolineare che non ha intavolato con Mbappé discussioni calcistiche, almeno non quelle relative al calciomercato e alla sua futura destinazione: "No, non ci sono state discussioni su questo, lascio che lo facciano i dirigenti del club".