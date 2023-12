Mazzarri conferma l’infortunio di Natan, emergenza Napoli in difesa: “Resterà fuori un mese e mezzo” Mazzarri durante la conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Monza ha parlato dei tempi di recupero di Natan e delle difficoltà degli azzurri a fare risultato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

“Natan ne avrà per un mese e mezzo”. Così Walter Mazzarri ha parlato durante la conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Monza, penultimo match del girone d'andata e ultima gara dell'anno della squadra campione d'Italia. Il tecnico ha svelato i tempi di recupero dell'infortunio del difensore brasiliano e ha tolto ogni tipo di

Il primo messaggio dell'allenatore del tecnico è per i tifosi: "Voglio ringraziare il pubblico, ho saputo ci sarà lo stadio pieno e son contento di sapere che i nostri tifosi ci saranno vicino. Oggi faccio allenamento e valuto le condizioni di tutti, ma ciò non vuol dire che domani non dovremo fare una grande partita".

Mazzarri si è soffermato sulle difficoltà della squadra e sulla mancanza di fiducia del gruppo: "Io mi sento di Napoli. Sono venuto per dare una mano e voglio darla fino alla fine. Vedendo come sono andate le partite contro le grandi squadre brucia non aver conquistato un po’ di punti. In questo momento ci facevano comodo e credo che ce li saremmo meritati per come si sono svolte le partite nei 95 minuti. C’è il rammarico per avere meno punti di quelli che avremmo meritato”.

L'allenatore di San Vincenzo non vuole guardare oltre la gara contro il Monza di Palladino: “Il Monza è una tappa fondamentale che dovremo superare al meglio: guardiamo la prossima gara, facciamo quello che dobbiamo fare e poi ci aggiorniamo. C’è bisogno che la squadra riacquisti la fiducia che aveva e che giochi serena”.

Per Mazzarri non ci sono i presupposti per fare un mercato di grossi cambiamenti a gennaio: “Che mercato mi aspetto? Le rivoluzioni non fanno parte di gennaio. Preferisco che ne parli la società, io voglio aiutare i giocatori a trovare quella fiducia che avevano l’anno scorso ed evitare errori evitabili. Contro il Monza sarà una partita difficilissima contro una squadra che gioca molto bene, ha un bravo allenatore e non ha niente da perdere. Ho visto la Lazio che gioca con il nostro stesso modulo ed è andato in grande difficoltà. Sarà un match importantissimo per tanti motivi”.

Infine il tecnico azzurro ha voluto spezzare una lancia in favore di Politano dopo l'espulsione di Roma: "Io vedo che i ragazzi tendono a cominciare a pensare come piace a me, ma non sempre riusciamo a farlo vedere. Quel fuoco dentro c’è, ma non lo incanaliamo bene, come dimostrano le espulsioni di Roma. Politano è un ragazzo stupendo; il gesto di stizza dimostra che il ragazzo c’è perché pochi minuti prima avevo detto di andare a vincerla. Sono convinto che siamo sulla strada buona”.