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Aguero rimedia un grave infortunio in una partita tra ex calciatori: lo portano fuori a braccia

Il Kun Aguero ha subito un infortunio serio giocando una partita amatoriale in Argentina, nel trofeo riservato agli over 35. L’ex attaccante ha subito la rottura del tendine della caviglia.
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A cura di Alessio Morra
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Il Kun Aguero ha lasciato il calcio da qualche anno, ma la sua passione per il pallone non è finita (né finirà mai). L'ex attaccante argentino gioca tornei amatoriali e vestendo la maglia dell'Independiente ha subito un bruttissimo infortunio. Uscito con l'ausilio di compagni e avversari, che lo hanno portato fuori a braccia, ha spiegato poche ore dopo di essersi rotto il tendine della caviglia.

L'infortunio in una partita amatoriale con l'Independiente

L'ex calciatore del Manchester City non ha nemmeno 40 anni e continua a giocare, seppur da amatore. Con l'Independiente non ha giocato più da professionista dopo l'addio del 2006. La maglia del club del cuore la sta indossando nella torneo riservato a chi si è ritirato dall'attività e non è più un ragazzino. Nel secondo turno della partita Coppa di Lega Senior + 35, l'Independiente ha sfidato il River Plate, a Wilde. La partita è terminata con il punteggio di 2-0. Gol di De Vincenti e Bordagaray.

Durante l'incontro il Kun si è infortunato il ‘Kun'. Sofferente ha lasciato il campo accompagnato da Rios e Lobo, dopo aver subito un duro colpo alla caviglia. Il dolore era forte, così tanto da non poter poggiare il piede. I media argentini riportano che il Kun ha iniziato a urlare in modo feroce immediatamente.

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@nahuecaiserrano

Así salió el Kun Aguero tras lesionarse en el partido de #Independiente y River en el Senior. Le van a hacer estudios y NO descartan que sea grave.

♬ sonido original – Nahue CAI Serrano

Il video del Kun Aguero dopo l'infortunio

Poche ore dopo attraverso un video postato ha detto: "Mi sono rotto un tendine". In un video, particolarmente scuro che ha reso più tetra l'atmosfera, ha parlato delle sue condizioni dopo aver effettuato una risonanza magnetica: "Tutti sanno già che mi sono infortunato. Mi hanno portato fuori dall'ospedale in braccio. Prima di tutto voglio ringraziare i ragazzi dell'Independiente e anche quelli del River Plate che si sono preoccupati per me. Mi sono rotto un tendine, è finita. Avrò probabilmente bisogno di un intervento chirurgico, non penso ci sia un'altra opzione".

La carriera di Sergio Aguero

Aguero è stato uno degli attaccanti più forti della sua generazione, ha legato principalmente il suo nome al Manchester City e alla nazionale argentina, ha giocato anche con l'Atletico Madrid. Lasciò il calcio poche settimane dopo aver firmato con il Barcellona a causa di un problema cardiaco. In carriera ha vinto 18 trofei e realizzato quasi 450 gol.

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