Maxi Lopez: “Ronaldinho veniva a casa nostra a mezzanotte, la mia fidanzata mi disse: o me o lui”

Maxi Lopez è tornato alla ribalta in Argentina dopo la sua partecipazione al programma Masterchef. L'ex calciatore, con un passato anche in Serie A tra Catania, Milan, Sampdoria, Chievo, Torino e Udinese, spesso e volentieri regala perle nelle sue ospitate televisive e non solo. Tantissimi gli argomenti trattati del suo passato professionale e non: dalle note vicende legate a Wanda Nara e Mauro Icardi, fino agli episodi di campo, passando anche per alcuni retroscena simpatici, come quelli relativi alla sua frequentazione con l'amico Ronaldinho.

Maxi Lopez e le notti brave con Ronaldinho al Barcellona

I due, che hanno condiviso lo spogliatoio del Barcellona nella stagione 2005-2006, non perdevano occasione per godersi la vita quando avevano del tempo libero. L’argentino all’epoca conviveva con la sua fidanzata e aveva non poche difficoltà a reggere i ritmi di Dinho: il brasiliano infatti è sempre stato scatenato, tra uscite e feste.

Intervenuto in un podcast con alcuni youtuber argentini Mernuel, Moski y Bauletti, Maxi Lopez ha iniziato a raccontare quello che era un vero e proprio rituale per Ronaldinho: "Dinho suonava il campanello di casa mia a mezzanotte e mi diceva: ‘Andiamo a fare un giro’. Il giorno dopo, a mezzanotte, di nuovo bussava al campanello".

La scelta di Maxi Lopez sulla fidanzata dopo le avventure notturne con Ronaldinho

Questo, alla lunga, ha incrinato gli equilibri domestici, con le uscite notturne di Maxi Lopez non viste di buon grado dalla ragazza dell’argentino. Inevitabili dunque i primi litigi e l’aut aut: "Capisci, la mia fidanzata già cominciava a guardarmi con disprezzo. E alla terza volta mi ha detto: ‘Dovrai prendere una decisione, o Ronaldinho o me’".Insomma: dentro o fuori per Maxi, che però a quanto pare non ebbe dubbi su quale fosse la decisione più giusta da prendere: "Tra Ronnie e lei? Le ho fatto un biglietto aereo, ho dovuto essere sincero. Se avessi scelto lei avrei commesso un errore gravissimo".

Ne è valsa la pena? Maxi Lopez è rimasto al Barcellona per una sola stagione dopo l’acquisto dal River Plate per sei milioni di euro. Solo 14 le presenze, con all’attivo comunque la Liga, la Champions e la Supercoppa. Dopo 12 mesi il prestito al Maiorca e poi l’addio definitivo, destinazione Mosca. Ripensando però a quella scelta, Maxi Lopez è ancora convinto che fu la migliore. E il centravanti e il Ronaldinho poi si sono ritrovati da avversari al Milan.