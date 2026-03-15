Max Dowman lo ha rifatto: a segno con l’Arsenal, è il più giovane marcatore della Premier League

Max Dowman a poco più di 16 anni è entrato nella storia del calcio inglese in Arsenal-Everton diventando il marcatore più giovane di sempre. Un predestinato: solo qualche settimana era diventato il più giovane esordiente della Champions League.

A 16 anni e 73 giorni, Max Dowman è entrato nella storia della Premier League perché è riuscito a segnare il suo primo gol ufficiale durante Arsenal-Eveeton. Con soli 43 minuti giocati in campionato e dopo solo 15 minuti da quando è entrato in campo, il baby talento dei Gunners ha bruciato tutte le tappe e si è preso, giustamente, la ribalta della serata: "Una notte che non dimenticherò mai nella vita!"

Un giovane giocatore dell'Arsenal ha fatto la storia in una serata quasi anonima di un sabato di Premier League. Durante la partita contro l'Everton, Max Dowman ha infatti segnato il suo primo gol in campionato appena 15 minuti dopo essere entrato in campo come sostituto nell'Arsenal di Arteta. Subentrato a Martin Zubimendi, il classe 2009 ha realizzato il secondo gol con cui l'Arsenal nei minuti di recupero ha conquistato la vittoria: sugli sviluppi di un calcio d'angolo avverario, Dowman ha sfruttato l'inserimento di Jordan Pickford per lanciare un contropiede micidiale e assicurare la vittoria alla capolista, che ora è a +10 di vantaggio sul Manchester City, in attesa che recuperi due gare.

Un exploit che il giovane gunner ha voluto immortalare anche sui social sui propri profili ufficiali dove ha celebrato la "notte che non dimenticherò mai", dove ha unito diversi fermoimmagine di una gara già entrata di diritto nella storia della Permier League.

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Chi è Dowman, il predestinato del calcio inglese: nella storia in Champions e in Premier

Dowman è un vero e proprio astro nascente del calcio inglese. Solo sette presenze in tutte le competizioni in questa stagione sotto la guida di Mikel Arteta, ma è già un punto di riferimento per la nazionale inglese Under 19. Un predestinato che solo pochi mesi aveva riscritto la storia anche della Champions League lo scorso novembre. Entrato in campo come sostituto contro lo Slavia Praga, Max Dowman era infatti diventato il giocatore più giovane di sempre a scendere in campo in Champions League, a soli 15 anni e 308 giorni superando altri giovanissimi fuoriclasse come Youssoufa Moukoko e Lamine Yamal.