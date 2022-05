Mauro Zarate non si ferma più: cambia ancora club e firma con la sua 14a squadra in carriera L’attaccante argentino, oggi 35enne, ha firmato il suo ultimo contratto con l’Atletico Platense: è il 14° club che veste in carriera, il sesto nelle ultime cinque stagioni.

A cura di Alessio Pediglieri

Mauro Zarate non lascia, anzi raddoppia e continua la sua avventura nel mondo del calcio con una nuova squadra: la quattordicesima in carriera. Si tratta dell'Atletico Platense con cui ha concluso in questi giorni il suo nuovo contratto, per un'altra stagione. Il 35enne attaccante argentino ha deciso così di cimentarsi un una nuova realtà dopo che nell'ultimo anno era scomparso quasi totalmente dai radar del pallone, militando nelle fila dell'Esporte Clube Juventude, nel Campeonato Gaucho brasiliano, scendendo in campo solamente in tre occasioni.

Un addio al calcio giocato che appariva vicina e invece, la conferma ufficiale di riprovarci ancora una volta, inanellando il suo sesto club differente nelle ultime cinque stagioni. Da quando ha lasciato l'Italia, la Serie A e la Fiorentina, infatti, per Mauro Zarate è iniziato un vero e proprio tour: prima con i colori del Watford, in Premier League, esperienza durata l'arco di una stagione, poi in Arabia alla corte dell'Al-Nasr di Dubai, fino all'attuale girotondo sudamericano. Prima al Velez, poi al Boca Juniors, quindi all'America Futbol, infine allo Juventude. E ora, dopo essere stato accostato anche alla Salernitana, all'Atletico Platense club che milita in Primera Division argentina.

Ma anche agli inizi della sua carriera "Zarate Kid" ha sempre trovato difficoltà nell'accasarsi per molto tempo nella stessa squadra. Cinque anni al Velez da giovanissimo, poi l'Al-Sadd e il Birmingham poco prima di intraprendere l'avventura laziale che è stata la più lunga: un anno all'Inter, ritorno fugace in Capitale, poi al Velze, al West Ham, al QPR, di ritorno al West Ham, la Fiorentina. Quindi, ogni stagione un club diverso fino all'attuale epilogo.

Mauro Zarate con la maglia della Fiorentina, l’ultima indossata in Italia: è il 2017

In totale 14 squadre in 19 anni di carriera e se non è un vero e proprio record, poco ci manca. Mauro Zarate si iscrive di diritto tra i calciatori globetrotter del pallone moderno, in una speciale classifica dei giramondo più impenitenti, capitanata dall'inarrivabile Jefferson Louis, attaccante delle serie minori inglesi che dopo l'ultimo trasferimento avvenuto nel mese di ottobre 2021, quando è passato dal Beaconfield Town al North Leigh (con cui ha contribuito alla promozione), è salito a quota 44 trasferimenti e 42 squadre diverse e che a 43 anni suonati, sembra non voler smettere di giocare. Per Zarate, che di anni ne ha 35, certamente un punto di riferimento anche se l'argentino vanta una carriera ben più prestigiosa, in cui vanta anche un campionato mondiale Under 20 con l'Argentina, due Coppe Italia, una Supercoppa Italiana, due campionati argentini e una supercoppa argentina.