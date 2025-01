video suggerito

Mauro Zarate annuncia il ritiro dal calcio: “Il viaggio più bello della mia vita sta per finire” Mauro Zarate ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Il calciatore argentino, che in Italia ha vestito le maglie di Lazio, Inter, Fiorentina e Cosenza ha comunicato la sua decisione con un post su Instagram: “Il viaggio più bello della mia vita sta per finire”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

31 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mauro Zarate ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Il calciatore argentino, che in Italia ha vestito le maglie di Lazio, Inter, Fiorentina e Cosenza ha comunicato la sua decisione con un post su Instagram: "Il viaggio più bello della mia vita sta per finire".

Dopo un'ultima esperienza al Danubio, in Uruguay, conclusasi nel gennaio 2024, Maurito ha deciso di appendere le scarpe al chiodo a 37 anni. Cresciuto nel Vélez Sarsfield, Zarate ha giocato in tantissimi club tra America Latina ed Europa, toccando anche l'Arabia Saudita.

Zarate ha iniziato il suo percorso al Vélez prima di fare un'esperienza in Arabia, all'Al-Sadd, e poi trasferirsi in Inghilterra, al Birmingham City. Dopo il periodo oltre la Manica, arriva la chiamata della Lazio: i biancocelesti lo portano in Serie A e a Roma vince due volte la Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Dopo un breve passaggio all'Inter, Maurito inizia a girovagare tra Argentina, Inghilterra, Arabia e ancora Italia prima di chiudere in Uruguay: in quasi dieci anni ha vestito le maglie di Vélez Sarsfield, West Ham, QPR, Fiorentina, Watford, Al-Nasr, Boca Juniors, América-MG, Juventude, Platense, Cosenza e Danubio.

Zarate ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato

Questo il messaggio che Maurito Zarate ha pubblicato sul suo profilo di Instagram per annunciare il suo addio dal calcio giocato.

IL VIAGGIO PIÙ BELLO DELLA MIA VITA STA PER FINE!!

Quanto è difficile scrivere queste righe, con il cuore in mano e i ricordi così vivi.

Si conclude una tappa, nel mio caso si conclude la tappa più bella della mia vita, perché da quando sono nato, ho vissuto e respirato calcio

Lo sport che mi ha insegnato disciplina dedizione e sacrificio, sport che ho vissuto con tanto amore e passione

Tutto quello che ho imparato nella vita è sempre stato con una palla accanto a me

È impossibile non emozionarmi nel ricordare ogni passo della mia carriera, porterò sempre nel mio cuore ogni club e ogni città in cui mi è toccato passare

Grazie ai miei genitori, perché tutto ciò che sono è grazie a loro, ad ogni staff tecnico, ai compagni, ai tanti amici, ai dirigenti e tutti quelli con cui ho giocato e condiviso questo sport, che è il più bello del mondo.

Oggi dico addio a questa professione così bella per iniziare un'altra nuova.

Non sarò più giocatore ma non saluterò mai il calcio.

Mi mancherai tanto amica

Grazie a tutti…