Mauro Icardi clonato: la foto con Wanda Nara riemerge dal passato Mauro Icardi e Wanda Nara sono di nuovo una coppia felice e non fanno nulla per nasconderlo: i profili social di entrambi sono tornati a popolarsi di scatti bollenti. E dal passato spunta il clone del giocatore del PSG.

A cura di Paolo Fiorenza

Il grande reality show del matrimonio tra Mauro Icardi e Wanda Nara, che ha occupato per settimane le prime pagine in Argentina durante il triangolo amoroso con l'attrice Eugenia ‘China' Suarez, adesso sembra essersi lasciato alle spalle la fase drammatica del tradimento, delle chat e dei video bollenti, dell'incontro clandestino in albergo e delle due fughe da Parigi della showgirl argentina per mollare il marito e chiedere il divorzio. Il mese appena trascorso appare ora essere stato tutto un sogno, visto che l'ultimo perdono di Wanda sembra destinato a durare. Ecco dunque tornare sui social della coppia l'abituale routine di scatti ad alto contenuto erotico che li immortalano avvinghiati, con frasi da innamorati pazzi: "Io e te, la mia frase preferita".

Il grande drammone dei sentimenti ha lasciato una ricca eredità sia per Wanda che per la China: la prima dall'inizio della crisi ha promosso in maniera massiccia la propria linea di cosmetici su Instagram, capitalizzando al massimo il grande traffico di chi cercava post sulla vicenda, mentre la seconda adesso è contesa per rilasciare interviste esclusive in patria. E la stessa Wanda Nara ha appena registrato a Parigi la prima, attesissima intervista dopo l'inizio dello scandalo: all'incontro con la conduttrice Susana Gimenez, star della TV argentina, ha partecipato anche Icardi, come si vede da una foto del set allestito in una stanza dell'Hotel Shangri-La. Con la Tour Eiffel e le luci della notte parigina sullo sfondo, Wanda ha risposto alla Gimenez su tutti gli argomenti non sottraendosi a nessuna domanda, prima che all'intervista si unisse anche Icardi, che dalla vicenda esce con un'immagine non esattamente brillante, tra goffo tradimento non consumato "perchè aveva la febbre" e successiva prostrazione totale per riconquistare la moglie.

Credit: Teleshow

Intanto in questi ultimi giorni è riemersa dal passato una foto che è diventata virale. Nell'immagine Wanda Nara posa affettuosamente con… due Icardi. Oltre a suo marito, infatti, alla sua destra è presente quello che sembra a tutti gli effetti un clone di Icardi: la somiglianza è davvero impressionante. Il giovane – la cui spalla è cinta dal braccio di Wanda – si chiama Aurellius Junior, vive a Milano e lavora come modello. È stato a Parigi in diverse occasioni ed è amico intimo di Kennys Palacios, stilista e confidente della 34enne showgirl, anch'egli presente nello scatto. La foto in questione è stata pubblicata nell'aprile del 2019 sul profilo Instagram di Aurellius, ma ha preso a circolare solo recentemente sulla scia dell'attenzione che ha attirato la sfera privata di Wanda Nara.

Leggi anche Wanda Nara ha in pugno Icardi: Maurito ha firmato un contratto che può rovinarlo

"Amici", ha scritto il sosia del giocatore del PSG sotto l'immagine della cena che ha condiviso sul proprio account. Su Instagram, dove ha 8mila followers, il modello è solito postare foto che imitano i look di Icardi. Ha persino dei tatuaggi che ricordano quelli del calciatore: tra questi, il disegno di un leone sulla schiena e sul braccio. Aurellius Jr è tifoso dell'Inter, la squadra di cui il 28enne attaccante argentino è stato capitano. Anche per lui adesso arriva un momento di notorietà sulla scia delle pene d'amore di Wanda e Maurito.