Matuzalem: “Arrivai al Napoli e non sapevo come muovermi, ho mangiato pizza e Coca-Cola per un mese”

Matuzalem si è raccontato nel corso di un’intervista parlando anche della sua esperienza in Italia, nello specifico al Napoli: “Per un mese ho mangiato solo pizza e Coca-Cola”.

Francelino Da Silva Matuzalem, noto semplicemente come Matuzalem, è stato uno dei giocatori che ha fatto a suo modo storia nel campionato italiano a cavallo tra gli anni '90 e 2000. Nel nostro calcio ha militato in compagini anche importanti come Napoli, Piacenza, Brescia, Parma, Lazio, Genoa, Bologna, Verona prima di concludere la sua carriera al Monterosi. Nel mezzo tante altri esperienze all'estero che l'hanno resto molto conosciuto nel mondo.

Oggi Matuzalem si è raccontato nel corso di un'intervista rilasciata a ‘Pro Football Podcast' in cui ha percorso proprio le diverse tappe della sua carriera partendo proprio dalla prima squadra europea che lo accolse: il Napoli. Era l'estate del 1999 quando dal Bellinziona, in Svizzera, Matuzalem accettò proprio la destinazione azzurra iniziando così il suo percorso all'ombra del Vesuvio poi terminato nel 2001 col trasferimento al Piacenza. Proprio su questa avventura in Campania si sofferma Matuzalem il quale racconta il peso di aver rotto il ghiaccio subito con una squadra storica e che vice di calcio: "Io non sapevo proprio come muovermi".

Matuzalem racconta il disagio di un ragazzo di 20 anni nel doversi adattare a una città come Napoli e in una piazza calcisticamente così importante: "Io non sapevo come muovermi, cioè per esempio ricordo che ho mangiato un mese pizza e Coca-Cola perché era un pasto internazionale – spiega – Guardavo il menù e c'erano pizza e poi Coca-Cola ed è andata avanti così però piano piano mi sono poi adattato a un'altra cultura". E a proposito di Napoli poi Matuzalem ricorda ancora quel periodo e l'impatto con l'ambiente, i tifosi e il modo di vivere determinate vittorie o sconfitte.

"Quando si vince non si può uscire di casa, immagina quando sta andando male a Napoli – spiega -. Per me è stato veramente difficile quella stagione e mi sono dispiaciuto tantissimo quando sono dovuto andare via. Dopo tanti anni però oggi posso dire che non avevo capito l'importanza di Napoli, di quella città e di quel club. Ero molto giovane". Matuzalem di certo non fu aiutato anche dal momento della squadra: "In Serie A ricordo che andò tutto male, tra il cambio di allenatore, cambio di presidenza e quindi mi sono trovato veramente in difficoltà. Avevo 20 anni ancora e anche per questo non ha capito niente"