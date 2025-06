video suggerito

Matthaus fa scalpore in Germania a 64 anni: fotografato con una modella dopo il suo quinto divorzio Lothar Matthaus fa scalpore in Germania dopo la sua apparizione pubblica con una donna. Al suo quinto divorzio ha ora iniziato una relazione con una donna più giovane di 38 anni.

A cura di Fabrizio Rinelli

Lothar Matthaus non smette di sorprendere. L'ex campione del mondo e leggenda della Germania oggi ha 64 anni. Punto di riferimento nel calcio tedesco e presente spesso ad alcuni eventi sportivi importanti legati alla Germania, sta facendo parlare molto per via della sua nuova presunta storia d'amore. Negli ultimi giorni Matthaus è stato ripetutamente fotografato con una nuova fidanzata di 38 anni più giovane. L'amore non ha età sia chiaro. L'immagine dell'ex giocatore in compagnia di una donna così più giovane di lui ha fatto però scalpore in Germania, soprattutto per via della notorietà della persona in questione.

La donna è Theresa Sommer, 26 anni che nella vita fa la modella. Secondo la sua pagina LinkedIn, Sommer ha studiato economia e management al King's College di Londra prima di iscriversi a psicologia alla Durham University. Avere una differenza di età così grande non è però di certo una novità per il vincitore del Pallone d'Oro, che in passato ha divorziato dalla sua precedente moglie Anastasia Klimko, con cui aveva una differenza d'età pari a 27 anni. Se Matthaus è stato infatti un campione assoluto del calcio, nella sua vita privata il 64enne ha divorziato cinque volte, e ora si appresta ad aprire un nuovo capitolo.

Matthaus pochi giorni fa prima della finale di Nations League.

Ad aprile, Theresa Sommer e Matthaus sono stati visti assistere a una gara di sci per celebrità a Ischgl, in Austria. Ma non è tutto, i due erano presenti di recente anche all'Allianz Arena di Monaco per la semifinale della Germania contro il Portogallo nella Nations League e per la finale della Spagna contro quest'ultimo quattro giorni dopo. Nel frattempo i due sono stati anche ripresi insieme in macchina, mentre si recavano a un evento. Insomma, momenti di vita quotidiana per una coppia che si trova a vivere le fasi iniziali di una qualsiasi relazione.

Matthaus e i suoi cinque matrimoni chiusi con il divorzio

Durante la gara di sci, hanno dichiarato ad A2 Television: "Siamo venuti per sciare, il resto è una questione privata". Nulla da dire dunque, come è giusto che sia, sulla loro presunta relazione. Ma per l'opinione pubblica tedesca questa sembra essere pura curiosità. Il vincitore della Coppa del Mondo del 1990 si è sposato cinque volte, matrimoni che però non hanno avuto un lieto fine. Nonostante tutto Mathaus ha quattro figli. Il suo quinto matrimonio è finito quattro anni fa dopo il divorzio da Anastasia. Ora, Theresa Sommer sembra avergli fatto di nuovo breccia nel cuore.